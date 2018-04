Tiergarten Lainz-Naja

21.04.2018, 17:21 Uhr

Selbst bemalte Wände gibt es dort und viel Bärlauch!Allerdings war das Wetter ein Traum- aber man muss auch sagen, dass man die meiste Zeit in der Sonne geht, deshalb gut einschmieren und genug zu Trinken mitnehmen.Wobei es ein großes Manko gibt : es gibt kaum WC´s! Deshalb genau den Plan studieren und die Route dementsprechend planen.Unser Fazit: Man kann genau so gut bei uns in Klosterneuburg im Naturpark Eichenhain wandern gehen und braucht keine vielen Kilometer fahren, das ist scheinbar wirklich nur etwas für die Wiener, damit sie ins Grüne kommen.