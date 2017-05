Neues Angebot beim Roten Kreuz Klosterneuburg

08.05.2017, 15:37 Uhr

„Bleib aktiv“ nennt sich der neue Leistungsbereich, der am Weltrotkreuztag vorgestellt wurde.

KLOSTERNEUBURG (red). Schwerpunkt dieses Seniorentreffs waren Informationen und einfache Vorführungen des Programmes „BLEIB AKTIV“. Dieses ist darauf ausgerichtet, dass ein geschulter freiwilliger Mitarbeiter direkt zum/zur Klienten/In regelmäßig (1-2x pro Woche) jeweils 1 Stunde kommt und mit ihr/ihm einfache Bewegungsübungen als auch Gespräche führt.Die Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen sind in fortgeschrittenen Alter dringend erforderlich, da sich andernfalls Muskeln und Knochen langsam aber sicher verflüchtigen und die Angst alleine fort zu gehen zunimmt. Vorrangiges Ziel ist jedoch: den gegenwärtigen körperlichen und geistigen Zustand zu erhalten!Es herrschte großes Interesse und so wird der Teamleiter Werner Lindermaier einige Klienten in den nächsten Tagen besuchen.