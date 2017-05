10. Kulturpicknick in Kritzendorf

08.05.2017, 19:50 Uhr

11 Uhr: Kritzendorfer Sängerrunde unter der Leitung von Christoph Eberhardt12 Uhr: Gewürztraminer spielen feinsten Gipsy-Jazzin den Umbaupausen: Angelas violin tunes13 Uhr: Zauberer14 Uhr: Mickyleeband mit Michylee (guitar), Gernot Bernroider (drums) und Robin Gadermaier (bass)15 Uhr: Monika Stadler & Sigi Finkel mit jazziger Harfe & Saxophon/Flöte16 Uhr: Markus Schlesinger zeigt fingerpicking17 Uhr: EBB – epicur big band unter der Leitung von Sigi Finkel

Frische Rhythmen der Sängerrunde im frühlingsaktiven Kritzendorf

Die Sängerrunde Kritzendorf brachte die gesellig aktiven Kritzendorfer und ihre Gäste beim Obstblütenfest und beim Kulturpicknick rund um den Maibeginn mit neuen Rhythmen zum Mitklatschen.Kritzendorf zeigte wieder einmal im Frühlingsgrün jugendliche Kraft und brachte Jung und Alt beim Obstblütenfest in den Gärten des Schelhammerhofes und zum Kulturpicknick beim Heurigen Ubl-Schober zusammen. Gut gelaunt genossen die Kritzendorfer die Sonnenstrahlen und ignorierten einfach die durchziehenden Wolken und kühlen Winde. Beim Warmwerden und –bleiben halfen die Lieder der Sängerrunde Kritzendorf kräftig mit. Chorleiter Christoph Eberhart präsentierte und vermittelte „heiße“ Rhythmen: „Na Na Na“ von den Pentatonix und „Fever“ brachten nicht nur die Sänger zum Mitschwingen. Ein ergänzender Text zu „Fever“ wagte sogar einen erotischen Ausblick auf das sommerliche Hitzefieber des Strombades. „Imagine“ von John Lennon sorgte in neuem Arrangement für das ruhige Wärmen von Innen. Bei soviel Wärme durften traditionelle Weinlieder als kühlende Balance natürlich nicht fehlen…Die nächste Chance, die Sängerrunde und die Kritzendorfer Geselligkeit zu erleben, gibt es am 21. Mai um 19 h bei der traditionellen Liedertafel im Amtshaus Kritzendorf. Gastchor ist der „Pillerkoor“, der erste estnisch-österreichische Chor, der schon beim letztjährigen Adventsingen der Sängerrunde begeisterte.