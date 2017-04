Dolce Vita vor unserem Rathaus

27.04.2017, 11:44 Uhr

Doch was ist das Beste aus Italien: Trüffel, Prosciutto, Parmesan, Oliven, Öl, Salami, Brot, Weine – und was ist erst mit Gebäck, Cantuccini, Cannoli, Panettone, Torrone? "Einfach alles! Essen, Mode, Autos, Menschen – das Beste kommt aus Italien", so der begeistert von seiner Heimat schwärmende Michele de Cesare, der am Stand von Franco Ricca arbeitete. "Die Landschaft", ergänzt Horst Petermann, der gerade süße Köstlichkeiten einkauft.