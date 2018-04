Frühling ist’s in der Weinstadt

26.04.2018, 10:10 Uhr

99 unserer Weiß-, Rosé- und Rotweine wurden mit „Sehr gut“ bewertet.

KLOSTERNEUBURG (bs). Vom Gemischten Satz und Grünen Veltliner über Riesling, Chardonnay und Weißburgunder bis hin zu Aromasorten wie Sauvignon Blanc und Muskateller sowie der roten Sortenvielfalt und Cuveés reicht das Sortenspektrum aus Klosterneuburger Weingärten. Und welcher Wein weckt Frühlingsgefühle? Der Sauvignon Blanc ist es bei Günther Gottfried, "wie der pure Frühling" schmeckt der Welschriesling für Hansi Aigner, der spritzig-fruchtige Riesling Terrasse darf es für Andrea Schmuckenschlager sowie Benni Sieber sein und den White Poldi genießt Leopold J. Kerbl. Ortsvorsteherin Ingrid Pollauf ist begeistert vom Frizzante aus Kritzendorf, Stadträtin Maresi Eder mag Wein, der eine gute sensorische Harmonie aufweist und Gemeinderätin Ursula Kohut reimt spontan: "Jeder junge Wein in Kombination mit Sonnenschein".

Bezirksweinkost

Im Binderstadl konnten beim Klosterneuburger Weinfrühling am vergangenen Mittwoch die Finalisten von 12 Winzerfamilien verkostet und genossen werden.120 Weine waren von 8 amtlichen Weinkostern verdeckt in der HBLA für Wein- und Obstbau verkostet worden – sagenhafte 99 wurden mit „Sehr gut“ bewertet und dürfen nun das Siegel "Klosterneuburger Auswahl" tragen.1 Pötsch Peter GSW Rose 20172 Chateau Kierling GSW Ziegelgrub 20173 Kerbl am Weinberg GSW White Poldi 20173 Seher Familie GSW 20171 Aigner Johann WR Obereck 20172 HBLA und BA f. Weinbau RV Roter Veltliner 20173 Kerbl am Weinberg WR 20171 Aigner Johann CH Big Bull, Obereck 20162 HBLA und BA f. Weinbau RR Franzhauser 20163 HBLA und BA f. Weinbau GV Harrer 20161 Pötsch Peter GV Rose 20171 Seher Familie GV 20172 Aigner Johann GV Classik, Oberkreith 20172 Stift Klosterneuburg GV Klassik 20173 Karlsburger-Kreps GV Flexleiten 20173 Katzmayer-Oman GV kazz, Felder 20171 Katzmayer-Oman GV classik 20172 Pötsch Peter GV Felder 20173 Aigner Johann GV NOVO Reserve, Kreith 20171 Pötsch Peter RR Obereck 20172 Ubl-Schober RR Spätlese/Pfaffen 20173 Schmuckenschlager RR v.d. Terrassen 20171 Kerbl am Weinberg CH Schwiebel 20172 HBLA und BA f. Weinbau CH 20173 Pötsch Peter CH Rose 20171 Aigner Johann WB Obereck 20172 Katzmayer-Oman WB klassik 20173 Pötsch Peter WB Obereck 20171 Stift Klosterneuburg SB Klassik 20171 Pötsch Peter GM Leonhard 20172 Pötsch Peter RM Felder 20173 Pötsch Peter SB Rose 20171 Pötsch Peter ZW Katharina 20162 HBLA und BA f. Weinbau SVR CSM 20153 Chateau Kierling GSR Reserve Schwiebeln 20161 Hauerhof 99 Frizzante Rosé 20172 HBLA und BA f. Weinbau Frizzante Rosé3 Kerbl am Weinberg Frizzante Rosé 2017Riesling