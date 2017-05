Gospel begeistert einfach alle

10.05.2017, 19:07 Uhr

Die Babenbergerhalle platzte beim Gospelkonzert aus allen Nähten.

KLOSTERNEUBURG. Elf gemischte Chöre aus Klosterneuburg und Umgebung gestalteten am Freitag in der Babenbergerhalle unter Moderation von Horst Nurschinger ein festliches Konzert: Chor Weidling, Stadtchor, Schlosschor Hadersfeld, Gospelchor der evangelischen Gemeinde, Gospel- und Kirchenchor Weidling, Kirchenchor und Jugend/Kinderchor St. Leopold, KammerChorus, Vocals, Kirchenchor Maria-Gugging und der Ad Hoc Chor St. Martin. Eine bunte und abwechslungsreiche Abfolge ursprünglich religiöser Lieder von Afro-Amerikanern aus dem nordamerikanischen Raum wurde dabei geboten. Doch was begeistert denn die Zuschauer überhaupt an Gospelmusik?#+"Mein Mann singt mit, er ist beim Hadersfelder Schlosschor", sagt Karin Kainrath. Sabine Rudinger verrät, dass eben dieser ihr Bruder ist. Das Positive und Mitreißende an der Musik schätzt sie sehr. Generalabt Bernhard Backovsky ist durch den Schuldienst damit aufgewachsen und erinnert sich an die Aufbruchsbewegung. Er singt, um Gott zu loben und mit ihm die gesamte Schöpfung.