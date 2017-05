"Weekend im Paradies" mit einigen Beförderungen

03.05.2017, 18:47 Uhr

Zu ihrem 15-jährigen Bestehen lädt die Theatergruppe der Pfarre St. Leopold zu einem "Weekend im Paradies".

KLOSTERNEUBURG. Christian Alfons ist als Leo Wurmser seit 15 Jahren Ministerialsekretär im Innenministerium. "Er macht die Arbeit – und die anderen Karriere", erfährt man von Lisbeth Richter schon zu Beginn des Stücks der Theatergruppe der Pfarre St. Leopold. Um der ersehnten Beförderung endlich einen Schritt näher zu kommen, folgt Wurmser dem Rat seines Vorgesetzen und ergreift gemeinsam mit Natascha Teszner, der sittenstrengen Abgeordneten Adele Haubenschild, die Initiative. Da kommt ihm die Beschwerde der Nachbarin des Hotels "Zum Paradies" am Semmering gerade recht. Er beschließt nach dem Rechten zu sehen und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus.Im Theaterstück dient das Hotel namens "Paradies" als Absteigequartier für unverheiratete Paare. Doch was stellen sich die BesucherInnen unter dem Paradies vor? "Wie ein Schlaraffenland, aber ohne so viel Chaos wie im Stück", meint Julia Spitaler. Auch Peter Rettinger vertritt diese Meinung: "Das Gegenteil von dem, was wir hier erleben." Manuel Fink hingegen weiß gar nicht, ob es überhaupt existiert. Und Ingela Honeder? Sie möchte unendlich viel Zeit zum Lesen und niemand, der dabei stört.Wie Wurmser es dann doch schafft innerhalb kürzester Zeit gar zum Sektionschef befördert zu werden, darüber können Sie noch am 5. und 6. Mai im Pfarrheim herzhaft lachen.Mehr Fotos folgen in Kürze.