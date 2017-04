2 x 2 Karten für „Selten so gelacht“ zu gewinnen

28.04.2017, 15:45 Uhr

In Kooperation mit der Stadtgemeinde Klosterneuburg verlosen wir Karten für Otto Schenk in der Babenbergerhalle.

KLOSTERNEUBURG. Nach längerer Klosterneuburg-Abstinenz wieder in der Babenbergerhalle: „Der Vater aller Lesungen“ , Otto Schenk, Publikumsliebling und Meister des Erzählens unterhält seit mehr als 60 Jahren seine Besucher mit hochwertigen literarischen Sternstunden des Humors.In seinem Programm „Selten so gelacht“ interpretiert er klassische und eigene Texte von Christian Morgenstern bis Wolfgang Borchert. Seine Lesung wird bereichert durch einige der besten Sketche seines langen Theaterlebens.

2 x 2 Karten zu gewinnen

Am 11. Mai ab 19.30 Uhr liest Otto Schenk in der Babenbergerhalle. In Kooperation mit der Stadtgemeinde verlosen wir 2 x 2 Karten.