Hampe: "Der ideelle Wert zählt"

24.04.2017, 19:56 Uhr

Die Bezirksblätter suchen Schätze aus der Region um Klosterneuburg

WEIDLING (rg). Haben Sie etwas auf Ihrem Dachboden oder in Ihrem Keller gefunden von dem Sie glauben, dass es wertvoll ist? Dann packen Sie die Sachen ein und kommen am 6. Mai zum großen Bezirksblätter-Schätztag ins Dorotheum am St. Pöltner Rathausplatz (siehe Geschichte nebenan). Die Bezirksblätter sahen sich die Privatsammlung von dem Antiquitäten-Händler und Restaurator Richard Hampe aus Weidling an. "Man entdeckt was, das am ersten Blick unscheinbar ist. Als Restaurator erkennt man jedoch den wahren Wert. Es ist oft gar nicht der Geldwert, der zählt, sondern der ideelle Wert. Jedes Stück hat seine Geschichte," so Hampe. Derzeit arbeitet er an seinem größten Schatz: "Ich renoviere gerade mein Haus aus dem Jahre 1848, wo dann später mal Wohneinheiten reinkommen. Das ist mein größter und persönlich wertvollster Schatz."

Viel Leidenschaft

Richard Hampe zeigt ein altes Buch her: "Das ist ein altes Kräuterbuch, es stammt von 1586. Bei der Durchsicht des Buches fand ich es interessant, dass trotz der Kriege damals, türkische, italienische und deutsche Ärzte zusammenarbeiteten. So etwas Wertvolles gibt man natürlich nicht her."Der Restaurator machte eine berufliche Auszeit: "Ab Herbst werde ich mich wieder dem Restaurieren widmen." Er geht zu einer Eisentruhe und erklärt: "Das ist eine alte Regimentskasse von ca. 1780. Aus dieser heraus wurde der Sold der Soldaten bezahlt. Sie hat einen aufwendigen Schließmechanismus. Am Anfang habe ich ihn aus Holz nachgebaut, da das leichter geht. An diesem Mechanismus habe ich rund ein Jahr getüftelt bis er wieder funktionierte." Zum Abschluss erklärt Hampe:" Es ist besser, man lässt den Dingen die Geschichte."