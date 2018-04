Hl. Nepomuk durfte an seinen Platz zurück

23.04.2018, 09:41 Uhr

Die Statue des Heiligen Nepomuk in Weidling Schrederbrücke wurde wieder aufgestellt.

WEIDLING (pa). Am 20. 4. war es wieder soweit. Die von der Universität für Angewandte Kunst im Auftrag des Verschönerungsvereines Klosterneuburg komplett restaurierte Statue glänzt wieder in Weidling und hat ihren alten Standplatz eingenommen. Die Statue musste in die Werkstätten der Universität gebracht werden, weil die eingebauten Baustahleisen durch Rost die Figur zu sprengen drohten und schon Risse aufgetreten waren. Nunmehr ist die Bewährung mit nierostendem Stahl ausgeführt worden, Statue sowie Sockel wurden gründlich gereinigt und mit einer wasserabweisenden Schutzschicht versehen. Die Statue wurde in ca. dreistündiger Arbeit vom Restauratorenteam unter Beobachtung von Pfarrer Hugo und dem Präsidenten des Verschönerungsvereins, Rüdiger Wozak augestellt und soll am Samstag, 16. Juni 10:30 Uhr feierlich gesegnet und damit wieder der Öffentlichkeit übergeben werden.

Die Kosten, aufgebracht aus Mitgliedsbeiträgen, privaten Spenden und Unterstützung durch die Stadtgemeinde betragen € 4.720,-