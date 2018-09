Interview mit Psychologin Eva Kleemann

12.09.2018, 15:14 Uhr

Sich um Harmonie in einer Partnerschaft zu kümmern ist wichtig, da latente Disharmonie die Partner zusehends voneinander entfernt und letztendlich sogar zu totaler Entfremdung und Trennung führen kann. Es ist empfehlenswert in regelmäßigen Abständen einen "Beziehungscheck" zu machen, um sich darüber im Klaren zu sein, wo der Einzelne gerade steht bzw. wie es dem Paar miteinander geht.Nein, nur wenn es konkrete Themen gibt, an denen mittels professioneller Hilfe gearbeitet werden soll.Durch konsensuale Abstimmung von Struktur und Regeln von Arbeitsteilung und Zweisamkeit. Das bedeutet, dass Disharmonie häufig dadurch entsteht, weil es unausgesprochene Erwartungen an den jeweils anderen gibt was der/diejenige in Haushalt/Kindererziehung, Beruf etc. zu leisten hat. Wichtig ist, dass Klarheit darüber herrscht, welche Aufgaben von wem übernommen werden - neben all den organisatorischen Punkten nimmt hier die aktive Freizeitgestaltung des Paares einen zentralen Platz ein, worauf leider allzu oft vergessen wird!Zeit zu zweit ist äußerst wichtig, da sie die Möglichkeit gibt, Harmonie und Verbundenheit (wieder) herzustellen. Im oftmals sehr stressigen Alltag ist es wichtig, diese gut zu planen - frei von Störungen. Das Paar sollte die gemeinsame Zeit einvernehmlich gestalten.In den meisten Fällen ist Reden besser als Schweigen. Wichtig dabei ist, die eigenen Bedürfnisse und Befindlichkeit zu kommunizieren und auf Schuldzuweisungen sowie Vorwürfe zu verzichten. Bei den diversen Gesprächen sollte immer ein konstruktiver, lösungsorientierter Ansatz im Vordergrund stehen.