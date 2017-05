IST Austria: Best Paper Award für Kryptographie-Experten

10.05.2017, 18:55 Uhr

IST Austria Wissenschaftler bei Eurocrypt '17 Konferenz geehrt.

KLOSTERNEUBURG. Postdoc Joël Alwen und Professor Krzysztof Pietrzak wurden auf der Eurocrypt'17-Konferenz in Paris zusammen mit ihren US-Kollegen mit dem Best Paper Award ausgezeichnet. Ihre preisgekrönte Arbeit beweist die Existenz einer bestimmten Art von kryptographischen Funktionen, so genannten „memory hard functions“. Diese sind besonders speicherintensiv und daher "egalitär" in dem Sinne, dass sie auch auf speziell dafür entwickelter Hardware nicht zu niedrigeren Kosten als auf Standard-CPUs berechnet werden können. Diese Funktionen sind entscheidend für die Sicherung von Passwort-Servern und für Anwendungen in der nächsten Generation dezentraler digitaler Zahlungsmittel, so genannter Kryptowährungen.

Erste Fortschritte

Im Jahr 2016 präsentierten die Kryptographie-Forschungsgruppen des IST Austria und der University of California Santa Barbara erste Fortschritte in diese Richtung. Nun, ein Jahr später, ist es ihnen gelungen, zusammen mit Leonid Reyzin von der Boston University, der im Jahr 2016 ein Sabbatical am IST Austria verbrachte, die letzten Schritte zu machen, und zu bewiesen, dass scrypt tatsächlich „Memory Hard“ ist.Dieses Ergebnis, das sie dieser Tage in Paris auf einer der zwei wichtigsten Kryptographie-Konferenzen, der Eurocrypt, präsentieren, erweitert unser Wissen über speicherintensive Funktionen im Allgemeinen und scrypt im Speziellen. Dies erhöht nicht nur das Vertrauen, das man in scrypt als Hashfunktion für Passwörter setzen darf, sondern ist auch für eine Vielzahl von dezentralisierten Kryptowährungen wie Litecoin und Dogecoin relevant, da diese scrypt bereits nutzen."Dieses Forschungsfeld hält immer noch viele spannende offene Probleme bereit, an denen wir derzeit arbeiten", sagt Pietrzak, "zum Beispiel erfassen die aktuellen Modelle nur die Hardware-Kosten, aber wie man auch in Bezug auf Energiekosten eine Gleichheit erreichen kann, ist noch unklar."