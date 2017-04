24.04.2017, 19:48 Uhr

Wenn aus dem Hobby Berufung wird

Ich treffe in meinem Beruf ja auf viele Leute. Aber ein berufliches Highlight diese Woche war auf jeden Fall der Besuch bei dem Restaurator Richard Hampe. Mit sehr viel Fachwissen und Leidenschaft erklärte er mir die verschiedensten Techniken seiner Arbeit und zeigte mir seine Lieblingsstücke. Angefangen von der Regimentskasse über das Kräuterbuch von 1586 bis hin zu einem 200 Jahre alten Schwert, das seine Mutter in den 70er Jahren auf der Insel Sumatra erwerben konnte. Ich spürte förmlich die Begeisterung in seiner Stimme und sah das Glänzen in seinen Augen als er mir seine Schätze zeigte. Ich finde es immer wieder aufregend mit Menschen zu sprechen, die ihre Berufung leben. Man wird selbst in das Thema hineingerissen und bekommt Lust darauf, sich mit dem einen oder anderen auch privat zu beschäftigen.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier