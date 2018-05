Kompromisse sind nichts für den Faszien-Trainier

04.05.2018, 08:00 Uhr

Oliver Tuchny über seinen beruflichen Werdegang, Bikini-Figuren und die Qualität bei der Arbeit.

KLOSTERNEUBURG (mp). Im sportlich legeren Outfit erschien Oliver Tuchny zu unserem Business Bunch - passend als Inhaber des Functional Movement Zentrum (FMZ) im Klosterneuburger Industrieviertel.Eigentlich komme ich aus dem kaufmännischen Bereich. Bis Mitte 20 habe ich nicht gewusst was ich machen will - Bank, Versicherungen, Vertreter ist nicht meins, deshalb war ich ein bisschen ratlos. Schauspiel hat mich immer interessiert aber ich wurde von meiner Familie nicht ernst genommen und mir wurde das Gefühl gegeben Schauspiel wäre etwas für Illusionisten. Dann habe ich die Ausbildung zum Tennislehrer gemacht - bin aber draufgekommen, dass man da ja auch 40 Stunden arbeiten muss und das ganze dann nicht mehr so viel Spaß macht - somit wurde die Idee auch wieder verworfen. Beim Kaffeehandel Alvorada war ich im Einkauf tätig aber mir hat irgendwie das Entertainment/ das Herzblut gefehlt. Ich wollte nicht so wie mein Vater eine Arbeit machen, bei der man nur an die Pension denkt - und das tue ich heute noch nicht.

WORD RAP

Gast und Wirtschaft

ZUR SACHE: Die besondere Art der Berichterstattung

Anfang der 90er gab's eine Aerobicwelle. Eine Freundin hat mich motiviert mit ihr ins Club Danube zu gehen. Dort war ich natürlich der einzige Mann mit 35 Frauen. Die Stimmung und die Energie dort hat mir gefallen. Als junger Mann mit Schmäh bin ich dort eigentlich vom Fleck weg als Trainer eingestellt worden und da hab ich gewusst, das daugt mir, und es war eine willkommene Abwechslung zu meinem Job. In Deutschland, der Schweiz und England habe ich Fortbildungen gemacht.1992 bin ich eingestiegen und ab 1993 war ich Trainer - also feiere ich heuer 25jähriges Jubiläum. Eine Zeit lang habe ich das parallel gemacht aber Ende 1997 wurde ich von meinem Job gekündigt weil abgebaut wurde. Als Anfang der 2000er internationale Ketten wie Holmes Place nach Wien kamen, war ich so weit, dass ich in der Branche Fuß fassen konnte. Seit 2005 bin ich selbstständig - Kompromisse sind nicht so mein Ding, ich wollte mein eigener Herr sein, mit Menschen zusammenarbeiten und entertainen, den Leuten Bewegung vermitteln und nachvollziehbar erklären.Das Resümee in 25 Jahren Fitness ist, dass keiner gesünder geworden ist. Ich möchte den Leuten Bewegung erklären und spürbar machen, sie als "Rückführer" auf den Auftrag den sie gegenüber ihren Zellen haben wieder aufmerksam machen - Wir leben in einer viel zu abgelenkten Gesellschaft. Oberstes Ziel sollte für jeden sein, sich zu bewegen weil wir es können - nicht weil der Sommer kommt und man eine Bikini-Figur braucht. So verliert man den Kontakt zum eigenen Körper. Das Bewusstsein für Gesundheit steigt, aber Wissen und Machen sind zweierlei Dinge. Bewegung, nicht Fitness ist es, was ich im FMZ bewirken will. Ich sehe mich als Add-on zu anderen Sportarten. Der Fitnesstrend macht mich nicht besonders glücklich, wichtig ist die Ursachenforschung für körperliche Beschwerden. Die Verirrung in deinem Körper kannst nur du lösen.heute Waffeln aber sonst am liebsten Porridge.gestern Abend um 19 Uhr Faszientraining.überhaupt noch nie, ich bin ein Verweigerer und habe nicht mal einen eigenen Account.war auf die Malediven., bin ich zehn Jahre älter als jetzt.dass ich sie liebe.bewegts eich es Gfraster.für mein Handeln bestätigt zu werden - egal in welcher Form.viel. Ich finde sie wichtig um siene Batterien wieder aufzuladen. Dann lese ich auch gerne eine gute Lektüre oder gehe ins Theater - Abwechslung ist wichtig.Das Frühstück wurde eingenommen bei:Icons Coffee CoutureStadtplatz 143400 KlosterneuburgTel.: 02243 273611"Make life remarkable" lautet der Slogan der Kaffeehauskette. Zum Frühstück hat man die Qual der Wahl: Üppige Frühstücksplatten für ein oder zwei Personenen mit Eiern in Waffelform, Frischkäse, Schafskäse, getrockneten Tomaten, Oliven, Käse, Salami und Schinken, dazu Butter und zweierlei Marmeladen zum Essen mit Semmeln, Brot und salzigen Waffeln. Für Süße stehen Waffeln mit Früchten und Eis auf der Speisekarte, für salzigen Esser gibt es unterschiedliche Varianten salziger Waffelburger und für diejenigen die etwas leichtere Kost bevorzugen bietet das Icons Müsli Bowls mit Joghurt und Früchten.Ab sofort laden die BEZIRKSBLÄTTER regelmäßig Wirtschaftstreibende, Chefs von Großunternehmen ebenso wie Selbstständige oder Mittelständler, zum Frühstück ein. In gemütlichem Rahmen reden wir über Berufliches und Privates. Alle Interviews finden Sie auf www.meinbezirk.at/klosterneuburg