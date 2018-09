Kreativakademie startet in Klosterneuburg in das neue Semester

21.09.2018, 13:21 Uhr

Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren können in Klosterneuburg ihre kreativen Talente in einer Filmakademie und in einer Malakademie entfalten.

KLOSTERNEUBURG (pa). Als außerschulisches Kultur- und Bildungsangebot hat sich die Niederösterreichische Kreativakademie in Klosterneuburg mit einer Filmakademie und einer Malakademie der künstlerischen Förderung junger Menschen verschrieben. In den Akademien wird den jungen Talenten die Möglichkeit geboten, sich mit verschiedenen künstlerischen Techniken auseinanderzusetzen und mit Fantasie und Freude am Experimentieren schöpferisch und kreativ tätig zu sein.Begleitet werden die Teilnehmer dabei von den professionellen Künstlern Kristian Schark in der Filmakademie und von Franz Schwarzinger in der Malakademie. Die Angebote in Klosterneuburg richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren und sind Teil eines weitverzweigten Netzwerkes im gesamten Bundesland Niederösterreich, das insgesamt 91 Akademien an 38 Standorten und neun kreative Fächer umfasst.- Filmakademie Klosterneuburg: Referent: Kristian Schark; Semesterstart mit einer Schnupperstunde am Samstag, den 29. September von 11 bis 12 Uhr im Studio Schark Design, Martinstraße 90-92.- Malakademie Klosterneuburg: Referent: Franz Schwarzinger; Semesterstart am Samstag, den 29. September um 10 Uhr in der Babenbergerhalle, Caretta Saal, Rathausplatz 12.