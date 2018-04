Lesespaß mit dem Leo Lesepass

19.04.2018, 15:00 Uhr

Alle Klassen der VS Anton-Bruckner-Gasse machen beim Lesepass mit.

Viele fleißige Leser

KLOSTERNEUBURG (mp). „Erforsche die Welt – Mach mit und lies, was dir gefällt!“ lautet das Motto für den heurigen Leos Lesepass. Die Niederösterreichische Leseinitiative lädt dabei die Kinder ein ihre Lesepässe mit Leo-Stickern vollzukleben und bis 15. Mai an "Zeit Punkt Lesen" zu schicken.In der Klasse 2a der Volksschule Anton-Bruckner-Gasse, eine der Teilnehmerklassen beim Leos Lesepass, gibt es viele fleißige Leser. "Ein Buch muss der Dosenöffner sein, dann lesen sie gerne weiter", meint die Lehrerin Judith Erlinger, ehemalige Lesebeauftragte der Schule. Bunte Lesewürmer zieren die Wände des Klassenraums, für jedes gelesene Buch bekommt der Wurm einen neuen Körperteil. "Mein Lieblingsbuch ist 'Max und Moritz'", meint Josefine. "Ich les gerne Sachbücher", ist Elias begeistert. Die Bücherreihe "Das magische Baumhaus" mag Felix besonders gerne und Sophia liest am liebsten "dicke Bücher mit vielen verschiedenen Geschichten drin". Kein Wunder, dass die meisten Lesepässe, in denen Sticker für sechs Bücher Platz haben, bei den meisten Kindern bereits voll sind.An eifrige Leser werden Preise verlost. Auf eine der Leos Sieger-Klassen wartet ein ganz besonderer Preis: Unter dem Titel „Die Zeitungsmacher: So entstehen Nachrichten“ gestalten die BEZIRKSBLÄTTER mit den Kindern eine Zeitungsseite mit Geschichten über ihre Schule, die im Gewinnerbezirk veröffentlicht wird.