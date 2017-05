"Mamas first, Klosterneuburg Triathlon second"

03.05.2017, 08:00 Uhr

Unter dem Motto "Get your Crown" steigt am 14. Mai der erste Klosterneuburg Triathlon. Veranstalter, Geschäftsführer des neuen Sport- und Lifestyle Resorts Barracuda und Profitriathlet Philipp Kennedy im Interview.

KLOSTERNEUBURG (bt).Der Hunger ist besonders groß, ganz sicher. Das ist so ein erstes Kräftemessen, wo die Abfrage der Leistung erfolgt, die im Winter trainiert wurde.Vom Profi bis zum Rookie, jeder ist bei uns willkommen. Die Distanz ist bewusst so gewählt, dass sie auch Hobbysportler animieren soll, in das Abenteuer Triathlon zu starten. Es ist eine Einsteigerdistanz: 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Und natürlich hat es den Charakter von ,man schafft etwas gemeinsam'. Das ist auch attraktiv für Firmen.

Zur Sache:

Unter dem Motto

Ja, gemeinsam an einem Strang ziehen, in den verschiedensten Lebenslagen. Und mit unserer Infrastruktur und der Nähe zu Wien ist es der perfekte Bewerb, der in dem Sinn wirklich einzigartig ist. Wir sind zwar im Speckgürtel, es ist aber trotzdem einen extrem attraktive Stecke, die sehr zuschauerfreundlich ist. Wir haben uns gemeinsam mit der Stadtgemeinde bemüht, eine für die Zuschauer optimale Lösung zu finden. Sowohl beim Schwimmen, Radfahren als auch Laufen.450 Teilnehmer sind unser Limit. Aber es ist ja eine kurze Distanz, da melden sich die Leute spontan an. Einen Halbmarathon plant man lange im Voraus, aber Sprint macht man so im Vorbeigehen.Finishermedaillen bekommt jeder irgendwo. Wir haben uns die Krone ausgedacht, weil wir an die Geschichte Klosterneuburgs aus der Habsburgermonarchie anknüpfen wollen. Und jeder für sich selbst Königin oder König von Klosterneuburg sein sollte. Das ist einfach lusiger als Medaillen. Die Leute können Selfies machen, es ist albern aber auch sportlich und bringt jeden ein Schmunzeln aufs Gesicht.Ja für jeden Finisher. Die muss man sich erst verdienen, nur dann wird man gekrönt.Nein, es ist nur so auf den Muttertag gefallen. Am Anfang dachte ich 'Hmm', aber jetzt: Ich mach aus der Not einfach eine Tugend. Unser Slogan ist "Mamas first, Klosterneuburg Triathlon second". Denn unsere wahren Königinnen sind die Mütter. Deswegen wollen wir Rosen verteilen. Meine Mama ist selbst dabei und hilft mit. Danach werden wir sicher gemeinsam feiern, sowohl den Triathlon als auch die stolze Mama, die alles möglich gemacht hat.Ich bin seit 12 Jahren im Triathlon-Sport, seit vier Jahren Profi. Ich kenn die Rennszene im In- und Ausland, habe fast auf allen Kontinenten Rennen gemacht. Und ich versichere, alle Bewerbe, wo ich mitgelaufen bin, hatten nicht so eine attraktive Strecke.Die WM-Teilnahme 2010 in Florida, der Staatsmeistertitel und nationale Siege.Ich hatte letztes Jahr einen Unfall. Aus dem heraus bin ich in die Rollen des Projektmanagers und Veranstalters geschlüpft. Mein Ziel ist es, die Sportszene in Klosterneuburg zu beleben, mit dem Triathlon und dem Barracuda Resort. Ich sehe einfach viel Potential in dieser perfekten Gegend.Das Wechseln ist so die versteckte vierte Disziplin. Da kann man schnell 30 Sekunden liegen lassen. Man sollte der nächsten Handlung einen Schritt voraus sein."Get your Crown" findet am 14. Mai erstmals der Klosterneuburg-Triathlon statt. Start und Ziel sind auf der Fläche des neuen Sport- und Lifestyle-Ressorts "Barracuda", das im Juni eröffnen wird. Die 750 m lange Schwimmstrecke verläuft im Strandbad Klosterneuburg im ruhigen Seitenarm der Donau. Nach dem Schwimmen geht es auf die 20 km lange Radrunde mit Highway-Feeling, rasanten Abfahrten und technisch anspruchsvollen Passagen. Zum Abschluss gibt es eine 5 km lange Laufstrecke. Infos und Anmeldung: www.klosterneuburg-triathlon.at.