NEOS NÖ-Spitzenkandidat Niki Scherak beim Wochenmarkt in Klosterneuburg

02.10.2017, 09:51 Uhr

Bildung und Pflege

Genau hier sieht Niki Scherak in NEOS eine große Chance für Klosterneuburg: „Das politische System ist festgefahren. Seit Jahren werden in Österreich alle Reformen abgeblockt. Grund dafür sind Klientelpolitik und Partei-Interessen. Für uns stehen hingegen die Menschen, ihre Anliegen, Ideen und Ziele im Mittelpunkt. Wir werden das politische System aufbrechen, um den Menschen Chancen zu ermöglichen. Daher setzen wir uns für ein enkelfittes Sozialsystem, unternehmerische Freiheiten und die weltbeste Bildung ein.“Konkret wollen NEOS die Parteiförderung halbieren und das Geld in Bildung und Pflege investieren. Außerdem wollen NEOS eine Pensionsreform umsetzen. Die Lohnnebenkosten sollen gesenkt werden, die Wirtschaft dereguliert und die Gewerbeordnung liberalisiert. Für Schulen wollen NEOS mehr Autonomie.