Neue Kunst im Stift Klosterneuburg

09.05.2017, 11:40 Uhr

Am 27. April eröffnete die Galerie der Moderne im Stiftsmuseum Klosterneuburg die Saison 2017.

KLOSTERNEUBURG (ap). Die seit 2013 bestehende Galerie der Moderne im Klosterneuburger Stiftsmuseum startete vor Kurzem in die neue Saison. Bei der kleinen, aber feinen Eröffnung waren auch einige der ausgestellten Künstler anwesend, wie Gerd Paulicke, der extra aus Basel für diesen Abend anreiste oder die in Klosterneuburg wohnhafte Künstlerin Angela Dorrer. Bei den einleitenden Worten sprach Generalabt Bernhard Backovsky über die Notwendigkeit, nicht nur die vorhandenen Stücke zu erhalten, sondern auch, in die Gegenwart zu investieren, um so wieder "... eine positive Hinterlassenschaft ..." zu schaffen. Als Beispiel führte er unter anderem die Förderung des jungen Egon Schiele durch den damaligen Stiftskustos Wolfgang Pauker an.

"Der Mensch"

Das diesjährige zentral behandelte Thema in den Ausstellungsräumen ist "Der Mensch in seinem Verhältnis zu Leben, Tod und Gott". Zu sehen sind Werke von Gerd Paulicke, Franz Elsner, Paul Meissner, Markus Redl, Hans Fronius, Mariele Bergmann, Dora Várkonyi, Angela Dorrer u. v. a.Die sich über vier Säle erstreckende Zusammenschau wirft einen nachdenklichen Blick auf die Würde des Menschen in den verschiedenen Lebenslagen und hinterlässt im Besucher Denkanstöße, die noch lange nachhallen.Bis 15. November 2017 geht es in der Galerie der Moderne im Stiftsmuseum um den Menschen: Was definiert ihn? Was ist die Seele? Was bleibt, wenn nichts mehr da ist? Was ist die Würde? Wie definiert sich das Unsterbliche? Wie lebt ein Mensch in der Erinnerung anderer weiter? Und wie stehen wir alle vor Gott?