Rotes Kreuz Klosterneuburg eröffnet SOZIAL.Laden

18.09.2018, 22:44 Uhr

Klosterneuburg : Rotes Kreuz Klosterneuburg | In den letzten Wochen zeichnete sich immer deutlicher ab, dass sich „Soogut“ aus Klosterneuburg zurückzieht. Damit schließt der Sozialmarkt (SOMA) in seiner derzeitigen Form. 300 registrierte Kunden mit geringem Einkommen und viele freiwillige Hel-fer hoffen nun auf den Fortbestand. Das Rote Kreuz Klosterneuburg springt deshalb rettend ein, übernimmt diese Verantwortung und eröffnet ab Anfang Jänner einen SOZIAL.Laden. Wesentliche Kooperationspartner wurden mit den Lions Babenberg und der Stadtgemeine Klosterneuburg gefunden.

Mitte August 2018 fand die entscheidende Sitzung im Rathaus statt. Soogut Niederösterreich zieht sich mit Jahresende aus Klosterneuburg zurück. Die Lions Klosterneuburg und die Stadtgemeinde Klosterneuburg, als wesentliche Projektbegleiter des SOMA Konzeptes, such-ten akut einen professionellen Partner, um das Projekt am Laufen zu halten. „Es gibt auch bei uns in Klosterneuburg die versteckte Armut“, so Heinz Goldemund von den Lions Klosterneu-burg. „Mehr als 300 Menschen benötigen Unterstützung und gleichzeitig werden Lebensmittel sinnvoll verwertet!“„Wir sind da um zu helfen. Aus Liebe zum Menschen“ so Thomas Wordie als Bezirksstellenleiter. Das Rote Kreuz Klosterneuburg hat in kürzester Zeit reagiert. „Wir sind Profis in vielen Leistungsbereichen und sind gewohnt, jeden Cent zweimal umzudrehen, bevor wir ihn ausgeben“, bestätigt Christian Gröschl als Geschäftsführer des Roten Kreuzes. Trotz Hochsommer und Urlaubszeit wurden Besprechungen auf höchster Ebene mit der Landesverbandszentrale, der Gemeinde Klosterneuburg, dem Vorstand der Lions und anderer Kooperationspartner durchgeführt, um das Projekt SOZIAL.Laden Klosterneuburg auf gesicherte Beine zu stellen. Die Vorbereitungen sind zum größten Teil bereits abgeschlossen. „Wir können mit Jänner starten – im Bedarfsfall auch früher.“Das Projekt SOZIAL.laden kann nur durch die gemeinsame Anstrengung der Lions Klosterneuburg und der Gemeinde umgesetzt werden. Vor allem durch den notwendigen neuen Standort, wäre ohne die Lions Klosterneuburg Babenberg und die Gemeinde Klosterneuburg das Projekt für das Rote Kreuz alleine nicht zu schaffen und vor allem nicht finanzierbar. Gemeinsam für die Menschen in Klosterneuburg - steht jetzt für im Mittelpunkt aller Beteiligten. Eine einzigartige Chance sind Goldemund von den Lions und Wordie seitens des Roten Kreuzes überzeugt.„Wenn wir etwas umsetzen, dann soll dies langfristig sein! Solche sozialen Projekte können aber nur durch Solidarität passieren – von allen Seiten, vor allem auch durch politische Unterstützung. Für uns ist dies eine wesentliche Entscheidung, da wir ja auch ein wirtschaftliches Risiko eingehen“, so Thomas Wordie vom Roten Kreuz. „Wir sind froh, dass wir einen lang-jährigen Partner in sozialen Fragen für den neuen SOZIAL.Laden gewinnen konnten“, erklä-ren Bürgermeister Mag. Stefan Schmuckenschlager und Dr. Stefan Mann, Leiter des Sozial-ausschusses: „Die Unterstützung der Gemeinde ist vorhanden, vor allem ist das Projekt lang-fristig ausgelegt und damit für Jahre gesichert!“Auch die hauptberuflichen und freiwilligen Unterstützer sind froh, dass es weitergeht: „Die Unbestimmtheit der letzten Monate hat ein Ende! Viele Freiwillige waren schon sehr verunsichert und vor allem unsere Kunden haben nicht gewusst, wie es weitergehen soll.“Der Standort wird aber verlegt werden. Das Grundstück wird von der EVN benötigt. Im Laufe des nächsten Jahres wird aber an einer großen Gesamtlösung gearbeitet. Dazu wird eine Halle angemietet, in der der SOZIAL.Laden untergebracht werden wird. Daneben wird es aber auch eine Lösung für Kleidung und andere Sachspenden geben. Auch das Material für Großeinsätze muss dringend richtig gelagert werden. Dieses Großprojekt findet in enger Ab-sprache mit den Kooperationspartnern und der Stadtgemeinde Klosterneuburg statt.Der SOZIAL.Laden gibt Menschen die Chance, Lebensmittel und Hygieneartikel günstig einzukaufen. Damit wird Lebensmitteln – bevor sie oft entsorgt werden würden – Sinn gegeben. Wir, das Rote Kreuz Klosterneuburg, glauben an diese soziale Verantwortung. Menschen in Grenz- und Notsituationen beizustehen, sie zu unterstützen, damit sie aktiver Teil der Gesellschaft sind und werden, das muss unser gemeinsames Ziel sein. Eine Besonderheit stellt die lokale intensive Zusammenarbeit mit den Lions Bebenberg Klosterneuburg und der Stadtgemeinde dar. Dem Leitbild des Roten Kreuzes entsprechend: „Aus Liebe zum Menschen