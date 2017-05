Steig ein: Gängige Fahrpraxis versus graue Theorie

09.05.2017, 05:00 Uhr

Der Fahrtest: Eine Runde mit dem strengen Lehrer

KLOSTERNEUBURG. "Aussteigen, die Prüfung wird abgebrochen", zeigt sich Andreas Bsteh streng und lacht zugleich. Seit vier Jahren sorgt er in Leo's Fahrschule dafür, dass Klosterneuburgs Fahranfänger sicher auf den Straßen unterwegs sind.Und vier Jahre sind es auch, seit BK Dukes-Spieler Clemens Leydolf den begehrten rosa Schein in Händen hält. Als Point Guard ist er schnell und wendig, doch wie stellt er sich im Auto an? Für die Bezirksblätter hat er am Fahrersitz Platz genommen und lässt sich nochmals auf Herz und Nieren testen. Im Rahmen der Serie "Steig ein" wollen wir testen, ob er die Führerscheinprüfung heute spielend schaffen würde. Selbstkritisch gibt der Student gleich zu Beginn zu, dass seine Haltung am Lenkrad im Alltag manchmal zu wünschen übrig lässt, und dass die Blicke auch nicht mehr ganz so genau wie in der Fahrschule gemacht werden. Doch was sagt der Fahrlehrer dazu, bemerkt er es überhaupt?

Viel Lob, wenig KritikVom Happyland-Übungsparkplatz geht es über die Umfahrung bergauf und -ab auch die schmalsten Gassen entlang. Hoch konzentriert erntet Leydolf als ersten Kommentar des Lehrers: "Der Blick passt perfekt, so gehört es sich." Dass die erste Kurve nicht geschnitten wurde und die Orientierung eher auf der Rand- als der Sperrlinie lag, wird positiv angemerkt. Wenig später, im Interspar-Kreisverkehr hält sich der 21-Jährige ebenfalls außen – auch das wird wohlwollend bemerkt. Doch dann passiert ein kleiner Schönheitsfehler: Im Eifer des Gefechts fährt der "Prüfling" an der Ausfahrt vorbei. Der Fahrlehrer nimmt’s gelassen: "Die dritte Ausfahrt wäre hier gewesen, aber wir dürfen eh so oft im Kreis fahren, wie wir wollen."Nicht einmal die kleinsten "Vergehen" sind vor den wachsamen Augen sicher: Beim Abbiegen hätte sich Bsteh den ersten Gang gewünscht. Bei der nächsten Kreuzung beweist der Basketballer, dass er lernfähig ist und bringt uns samt Erklärung über das richtige Verhalten bei einer gefährlichen Kreuzung mit Fahrradschutzweg und Kinderspielplatz heil zum Happyland zurück. Die Aufregung hält dennoch an.Seitenabstand: Wenn es eng ist, muss die Geschwindigkeit entsprechend angepasst werden.Stopp-Tafel: Der "Rollstopp" ersetzt natürlich nicht das vollständige Zum-Stehen-bringen des Kraftfahrzeugs.Geschwindigkeit: Immer den jeweiligen Situationen angepasst.Blicktechnik: Der Spiegel-Spiegel-Schulterblick sollte nicht unterschätzt werden.