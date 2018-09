Neunte E-Tankstelle in Klosterneuburg eröffnet

09.09.2018, 15:49 Uhr

E5 Teamleiter Vizebürgermeister Roland Honeder schwärmt: „E-Mobilität ist energieeffizient, leise und klimafreundlich. Durch die Verlagerung von fossilen Antrieben zu elektrischen wird ein erheblicher Beitrag zur Energie- und CO2-Reduktion im Verkehrssektor geleistet." Man dürfe nicht vergessen, dass die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen seit 1990 um rund 60 Prozent gestiegen seien. Sie sind für ca. 25 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen in Niederösterreich verantwortlich.Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart erklärt: „Wesentliche Grundvoraussetzung für die weitere Etablierung der E-Mobilität ist eine flächendeckende Versorgung mit E-Ladestationen. Es freut mich, dass wir in Klosterneuburg bereits neun E-Tankstellen für Autos haben. Für Elektrofahrräder gibt es beim Happyland und beim Stift auch die Möglichkeit Strom zu tanken. Unser gemeinsames Ziel muss aber sein diese Zahl deutlich zu steigern.“Die neue E-Tankstelle ist mit drei Typ2 Steckern mit je 11kW ausgestattet, damit drei Fahrzeug zugleich laden können.

Tag der Elektromobilität

Alle E- Tankstellen in Klosterneuburg:



Honeder freut sich schon auf den nächsten Schritt: „Auf einem der drei Stellplätze wird schon in wenigen Tagen für das erste E-Carsharing –Fahrzeug von Klosterneuburg stehen. Das neue Fahrzeug wollen wir am 22. September bei unserem „Tag der Elektromobilität“ am Rathausplatz zwischen 13:00 und 17: 00 Uhr einem breiten Publikum vorstellen“.Pater Abel Straße Ecke LeopoldstraßeWienerstraße 112, Ecke Wienerstraße-Weidlingerstraße, A1 & WienenergieGmbHHöhe Stadtplatz 16, Stadtgemeinde KlosterneuburgWienerstraße 9, SMATRICS / BILLASchüttaustraße 9, ÖAMTCGschwendt 27, Elite BikesKollersteig 116, Stefan HehbergerTöckergasse 24, 3420 Kritzendorf, Wolfgang SpitalerHillbertpromenade 25 3400 Gugging, Thomas PöllNur einspurige Fahrzeuge:Pater Abel-Straße 19, Stift Kosterneuburg,Sportstätten Klosterneuburg GmbH RadladesäuleWeitere Infos: https://e-tankstellen-finder.com