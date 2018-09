Sobotka kündigt in der „Völkerverständigungs-Gesellschaft“ Parlaments-TV an

21.09.2018, 13:28 Uhr

"Dürfen's denn das?"

Ein besonderes Anliegen ist Sobotka auch die Beschäftigung mit der Geschichte. Daher hat er heuer besonderes Augenmerk auf die Beschäftigung mit den Ereignissen des Jahres 1938 und die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gesetzt. Der nächste Schwerpunkt wird in wenigen Wochen, Anfang November gesetzt. Geht es doch dabei um die Gründung der Ersten Republik. Der Einzug der Demokratie reicht allerdings bis in das 19. Jahrhundert zurück.In diesem Zusammenhang verwies der einladende Präsident der Völkerverständigungs-Gesellschaft, Josef Höchtl, auf ein berühmt gewordenes Zitat von Kaiser Ferdinand anlässlich der Aufstände im Jahr 1848, nämlich „Dürfen‘ s denn das?“ Seither wurde nicht nur die parlamentarische Demokratie und das Wahlrecht geschaffen und immer wieder ausgebaut, sondern auch das Recht auf freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, etc. verankert. Und die Demokratie hat die Akzeptanz der Bevölkerung erfahren, sind doch heute 85 Prozent der österreichischen Bevölkerung überzeugt, dass die Demokratie die beste Form des Regierens sei.Rund 200 Personen verfolgten gespannt Sobotkas Ausführungen, darunter der päpstliche Nuntius, der deutsche und der ungarische Botschafter und viele namhafte Persönlichkeiten.