Streitereien im Gemeinderat

09.05.2017, 13:00 Uhr

Sechs Dringlichkeitsanträge zur Happyland-Generalsanierung führten zu heftigen Streitereien.

KLOSTERNEUBURG. "Austrofaschistoide Tendenzen sind erkennbar", findet Gemeinderat Peter Hofbauer (Liste Peter Hofbauer) harte Worte über die letzte Gemeinderatssitzung. Sechs Dringlichkeitsanträge zur Happyland-Generalsanierung hatte er eingebracht, die Dringlichkeit war zuerkannt worden, doch nach dem zweiten war Schluss. Die offenen Fragen wurden – mit breiter Zustimmung aller – an die zuständigen Ausschüsse weitergeleitet. "Die vorhandenen Mängel müssen behoben werden, so lange die Gewährleistung gilt. Im Ausschuss werden sie unter Zuziehen von Fachkräften behandelt", klärt Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) auf.Die inhaltlichen Bedenken teilt Johannes Kehrer (PUK) mit Peter Hofbauer. Zielorientiert sei an den Ausschuss weitergeleitet worden, deshalb sei es nicht mehr notwendig gewesen im Gemeinderat weiter zu diskutieren, begründet er seinen Standpunkt."Was wäre denn herausgekommen, wenn man über jeden einzelnen Punkt einzeln abgestimmt hätte?", stellt Josef Pitschko (FPÖ) ebenfalls in den Raum und beantwortet die Frage: Das Ergebnis wäre wahrscheinlich das gleiche gewesen. Er räumt allerdings ein: "Mag sein, dass es mit der Geschäftsordnung nicht zu 100 Prozent im Einklang steht.""Bei jedem großen Bauvorhaben gibt es Schwierigkeiten", meint auch Stefan Mann (SPÖ). Als wichtig erachtet er, es inhaltlich aufzuarbeiten – und das passiere ja."Ich hätte von ihm erwartet einzulenken, wenn er am Thema interessiert ist", sagt Schmuckenschlager in Richtung Hofbauer. Doch dieser gibt nicht nach: "Bürgermeister und Gemeinderat haben sich an die Geschäftsordnung zu halten", erwidert er und fährt fort: "Mir wäre es auch lieber, wir könnten uns um die eigentliche Sache kümmern. Doch jetzt geht’s ums Prinzip." Deshalb bereitet er nun eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Bürgermeister vor.

Die Dringlichkeitsanträge von Peter Hofbauer bezogen sich auf Ungereimtheiten wie die Kontrolle der Mehrkostenprüfung, Mehrkostenforderungen wegen "zusätzlicher Vorgaben von Behörden" und für die "Notwendigkeit von breiteren Künetten" sowie Schäden im Deckenbereich von "sanierten" Gängen und Räumen des Happyland.