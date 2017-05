"Zweck des Rechtes ist der Rechtsfriede"

09.05.2017, 11:45 Uhr

Justizminister Wolfgang Brandstetter, der als Antikorruptionsexperte gilt, zu Besuch in der Stadt.

KLOSTERNEUBURG (ap). Auf Einladung des Gesprächsforums Klosterneuburger Akademie besuchte Justizminister Wolfgang Brandstetter kürzlich Klosterneuburg. Der Themenbogen spannte sich über teilweise sehr persönliche Ansichten zur momentanen Lage der EU, aber auch über laufende Projekte in seinem Ministerium.Erörtert wurden im Laufe von zwei Stunden die Internetkriminalität, die notwendige Verschärfung des Sexualstrafrechtes, die Problematik der Staatsverweigerer oder auch Cybermobbing. Zu letzterem, der Hetze im Internet, warf er folgende Frage in den Raum, die jedoch nie wirklich eine Beantwortung finden kann: "Woher kommt dieser Hass?"Im Anschluss an den Vortrag entspann sich mit dem Publikum eine gehaltvolle Diskussion.