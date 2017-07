Letzter internationaler Test vor der EM

27.07.2017, 09:12 Uhr

Von 28. bis 30. Juli 2017 finden in Nußloch die IWT German Open im Racketlon statt. Am 28. Juli 2017 wird zudem die FIR Champions League, die heuer erstmals im neuen Format ausgetragen wird, beendet.

Neue Champions League

Letztes internationales Turnier vor der Euro

KLOSTERNEUBURG (pa). Nach dem erfolgreichen Team-Trainingslager am vergangenen Wochenende, wollen sich die Nationalspieler Lukas Windischberger, Martina Meißl, Hans Sherpa und Stefan Urban in Süddeutschland den letzten EM-Schliff holen.Die FIR Champions League wird heuer in einem neuen Format ausgetragen. Die teilnehmenden Teams konnten ihre Spieler in einem Live-Auswahlverfahren küren – angelehnt an die nordamerikanischen Profisport-Ligen. Gespielt wird an zwei Terminen: am 24. Februar in Malmö im Rahmen der IWT Dillon Swedish Open und am 28. Juli im Rahmen der IWT German Open in Nußloch. Zwei der ersten drei Runden im Februar gingen verloren. Man geht auf Tabellenrang sechs in die Entscheidung. Der Kapitän der österreichischen Mannschaft Klosterneuburg Racketlonshop Austria Lukas Windischberger ist zuversichtlich: „In den verbleibenden vier Runden werden wir mit Benjamin Hampl (Anm. Wrl. 8) vielleicht noch überraschen und uns auf den angepeilten dritten Tabellenrang vorarbeiten können!“ Auch Hans Sherpa und Martina Meißl treten für Klosterneuburg Racketlonshop Austria an.„Die EM-Vorbereitung läuft nach Plan. Nach den German Open werde ich eine kurze Trainingspause einlegen um dann bis zu den Europameisterschaften in Bestform zu sein“, so der Weltranglisten-Zweite Lukas Windischberger, der die Setzliste in Nußloch anführt und zum Auftakt auf den Deutschen Ottmar Neidhardt trifft. Hans Sherpa bekommt es im Elite-Bewerb in Runde eins mit dem Briten Dan Busby (Wrl. 7) zu tun. Stefan Urban und Roland Pichler treten bei den Amateuren an. Bei den Damen ist die Weltranglisten-Fünfte Martina Meißl auf drei gesetzt und steckt sich nicht allzu hohe Ziele: „Es sind sehr starke Spielerinnen am Start. Der Einzug ins Viertelfinale wäre schon ganz gut.“ Die Nummern zwei (Amke Fischer) und vier (Lieselot De Bleeckere) der Welt sind vor der Steirerin gesetzt.