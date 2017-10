Rolli Racketlon 2017 am Weißen Hof, Klosterneuburg

Am Donnerstag, 9. November 2017 ab 14 Uhr findet in

Klosterneuburg am Weißen Hof wieder der

Rolli Racketlon statt.

UND: Keine Angst, es sind keine Profis da,

Es wird Tischtennis, Tennis und Federball im Rollstuhl gespielt.Wenn DU keinen Rollstuhl hast - egal - Rollstühle sind vorhanden.sondern nur Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen.Blamieren ausgeschlossen !Mitmachen, Spaß haben, nette Leute kennen lernen,gute Gespräche führen, Abendessen genießen.Es sind auch gerne Zuschauer willkommen !Alles findet unter Dach, im Turnsaal des Weißen Hofs, statt.Nähere Informationen sind im Anhang in den Bildern zu sehen.