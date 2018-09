20 Jahre Schwimmschule Nautilus

19.09.2018, 10:34 Uhr

Eine Institution im Klosterneuburger Happyland feiert ihr 20 jähriges Jubiläum

KLOSTERNEUBURG (pa). „Ich bin froh und dankbar, dass unser Konzept der Vermittlung von Freude am Schwimmen bei den Kindern aber auch immer mehr bei den Erwachsenen so gut ankommt. Danke auch an mein perfektes Team, die vor allem mit den Kindern tolle Arbeit leisten!“, meint Ruth Strehl, Gründerin der Schwimmschule Nautilus, glücklich.Nautilus bietet alle nur denkbaren Kurse und Ausbildungen bis zum Rettungsschwimmer an. Leiter der Wirtschaftskammer Klosterneuburg Friedrich Oelschlägel, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Vizebürgermeister Roland Hoheneder sowie Sadtrat für Wirtschaft, Sport, Tourismus KommR. Martin Czerny gratulierten sehr herzliche und wünschten viel Erfolg für die nächsten 20 Jahre.