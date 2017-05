Stift Klosterneuburg erhält Preis von Wienerwald Tourismus

12.05.2017, 09:32 Uhr

Erstmals wurden die fünf besten Betriebe der Region Wienerwald Tourismus ausgezeichnet. Unter dem Motto "Guad G'mocht" gewinnt in der Kategorie bestes Ausflugsziel das Stift Klosterneuburg.

KLOSTERNEUBURG/PURKERSDORF. Zum ersten Mal in der zehnjährigen Geschichte der Wienerwald Tourismus GmbH wurden die fünf besten Betriebe der Tourismusregion Wienerwald mit dem "Guad G'mocht Preis" ausgezeichnet.Gewinner in der Kategorie Ausflugsziel wurde das Stift Klosterneuburg. Überreicht wurde die Auszeichnung von Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav an Gottfried Fragner, Kulturleiter des Stiftes Klosterneuburg.