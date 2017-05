Poolplanung - Das Finale

12.05.2017, 15:52 Uhr

Nun ist das Projekt abgeschlossen und die Neo-Poolbesitzer können Ihre Wohlfühloase im eigenen Garten genießen.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte - In der Gallerie können Sie sich davon überzeugen!

Abschließend wollen wir nochmals kurz die Vorteile der betonierten Pools mit Folienaukleidung und der Poolüberdachungen zusammenfassen:

Praktisch unverwüstlich und damit sicher für mehrere Generationen.Grenzenlose Flexibilität in Form und Farbe.Natürliche Eingliedereung in den Garten.Extrem reißfeste, gewebeverstärkte Folie.Ideal zur Kombination mit Zusatzausstattung.Besonders kostengüstig bei Erbringung von Eigenleistung.Die Poolüberdachung:Schützt Kleinkinder und Haustiere vor Unfällen.Verlängert die Badesaison.Garantiert Badespaß bei jedem Wetter.Schützt den Pool gegen Verschmutzung.Optimaler Schutz im Winterbetrieb.Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Planen und stehen Ihnen natürlich gerne für ein kostenloses Beratungsgespräch, dass sicher nicht umsonst ist, zur Verfügung. ;)Ihr Pool & more Team.

