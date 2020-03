HAUSLEITEN, BEZIRK KORNEUBURG (ph): Der beginnende Frühling zieht ins Land. Die Wetterausblick für die nächsten Tage und Wochen zeigt, dass die Temperaturen für Ausflüge und Wanderungen ideal sind. In Zeiten wie diesen, sollte man darüber nachdenken, welches Sehenswürdigkeiten uns die nahe Umgebung bietet.

Ein sehenswerter Ort für Ausflüge und Wanderungen liegt am Jakobsweg Weinviertel direkt am Beginn des Wagrams, dem einstigen nördlichen Steilufer der Urdonau. Eine Augenweide in Hausleiten neben der Pfarrkirche St. Agatha, den vielen Eindrücken in der Umgebung, den Kellern, den Mauerwerken, dem Friedhof, dem Ausblick, dem Veranstaltungszentrum Hausleiten ist das Denkmal im Gedenken an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege.

Das Kriegerdenkmal Hausleiten wurde erst 1975 errichtet. Die Tafel mit den Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege war bis zur Errichtung an der Pfarrkirche St. Agatha angebracht.

Sehr eindrucksvoll ist die Figur mit Blick zur Kirche, die nur mit einem Lendenschutz bedeckt ist.