Wir klopfen auf Holz, um Unheil abzuwenden. Was uns aber hin und wieder nicht daran hindert, mit einem Brett vor dem Kopf gegen die Wand zu laufen. Manchmal sehen wir auch den Wald vor lauter Bäumen nicht und geraten ungewollt auf den Holzweg. Wir gehen auf, wohnen mit und erfreuen uns an Holz. Kurz gesagt: Holz ist genial. Ohne Holz gäbe es keine Schaukeln auf Spielplätzen, keine warmen Häuser und Wohnungen und auch das Essen beim Chinesen würde sich ohne die obligatorischen Holzstäbchen nicht richtig anfühlen. Und ganz nebenbei, ohne Holz gäb’ es auch die "Holzzeitung" der BezirksBlätter Korneuburg nicht, die Sie gerade eben in ihren Händen halten. Dass sich auch hier wiederum der Kreislauf schließt – denn auch das Papier fällt ja nicht einfach so vom Himmel, muss man nicht groß erwähnen. Und während man Schuhe aus Holz aus einem Hollandurlaub mitbringt, sorgt hierzulande Künstler Andreas Mathes mit seinen Helferleins für gelebtes, holziges Miteinander. Kurz und gut: Holz ist genial!