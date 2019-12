Ist das noch normal??

Ich habe ein Rezept vom Krankenhaus in Korneuburg bekommen; siehe Anhang. Wieviele Tabletten Tavanic 500mg bekomme ich mit diesem Rezept auf einmal in einer Apotheke? Z.B. in der Paracelsus Apotheke in Korneuburg? Gleich nachdem ich das Rezept vom Krankenhaus erhalten habe?

Das Rezept lautet auf (siehe Beilage)

S: 1-0-1 f. 7d

OP1

Ich würde meinen, ich bekomme mit diesem Rezept sofort insgesamt 14 Tabletten.

Je 2 Tabletten pro Tag 7 Tage lang macht 14 Tabletten.

Zufälligerweise gibt es die Packung Tavanic 500 mg zu 7 Stück pro Packung. Wieviel ist 14 : 7 ???

Genau 2! Ich müßte also 2 solche Packungen so wie sie auf dem Rezept verordnet sind bekommen.

Wieso gibt mir die Apotheke aber nur EINE Packung zu 7 Stück????

Kann mir das irgendjemand mit vernünftigen verständlichen Worten erklären??

Soll ich resistente Bakterien züchten???