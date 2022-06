"Seit fast 40 Jahren im Landesdienst – danke für diese lange Zeit", würdigt Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl die Arbeit von Alfred Gehart. Der Korneuburger tritt nun mit 1. Juli 2022 seine Pension an.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. 1983 in den Landesdienst eingetreten, ist Alfred Gehart bis 1985 in der Bezirkshauptmannschaft Wien-Umgebung tätig. Von 1985 bis 1986 ist er "wissenschaftlicher Mitarbeiter" am Verwaltungsgerichtshof. Nach einer kurzen Zwischenstation in den BHs Scheibbs und Bade, verschlug es Gehart ab 1987 in die Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht sowie Straßenrecht, bevor 1995 in die Abteilung Gemeinden wechselte, in der er bis zu seiner Pensionierung tätig war.