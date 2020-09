Viele Besucher kamen zur Künstlerausstellung Montmartre nach Korneuburg, diesmal bei herrlichem Wetter was man nach den Vortagen fast nicht glauben konnte. Viel Begeisterung zeigten die Besucher bei den von IKA / Robin Hood's Arche ausgestellten Werke, wie zB. auch Skulpturen die unter "Kraft der Natur" ausgestellt wurden. Ganz besonders wurde das einmalige Bilderrätsel Gemälde in NAIVER MALEREI bewundert, indem 12 Sprichwörter gemalt dargestellt wurden. Viele Besucher rätselten herum und fanden auch diese. Oftmals wurde geschmunselt bis herzhaft gelacht. Es gab auch für eine kleine Spende kleine Kunstwerke, das auch gerne angenommen wurde, wobei die Spenden für Soziales verwendet werden. Im Großen und Ganzen ein schöner Erfolg beim Künstlerfest das in Korneuburg bis in die Nacht ging.