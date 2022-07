Nachmittags Fußballturniere und an den Abenden Halligalli im Festzelt bei den Festtagen Ernstbrunn.

BEZIRK KORNEUBURG | ERNSTBRUNN. An "drei Tagen (F)feste feiern" riefen die Sportler zur Parole aus. Firmen- und Ortschaftsturnier sorgten für den sportlichen Rahmen, am Abend spielten zwei bekannte Band's auf. Am zweiten Festtag konnte Vizebürgermeister Gerhard Toifl auch einen Pokal an die Ernstbrunner Frauenmannschaft für den ersten Platz in der "Spritzerwertung" übergeben. Am Abend als die bekannten Austrotop's für die Musik sorgten war unter den Besuchern auch Bisamberg's Bürgermeister Günter Trettenhahn auszumachen. Neben dem Festzelt sorgten Autodrom und mehr für Unterhaltung.