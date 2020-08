Die Freude war groß, als das Korneuburger Gwölb zum ersten Mal seit März seine Türen für einen musikalischen Abend öffnete.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. "Einfach großartig, wir genießen das sehr", war auch von den Gästen zu hören, die es sich auf den nun auseinander gerückten Tischen gemütlich machten. Und während "The Moving Pints" mit Antonia Wernig, Stephan Steiner und Andreas Neumeister sowie Stephan Rausch für eine Reise durch Irland, mit Abstechern nach Schottland und in die Bretagne sorgten, ließ Gwölb-Chef Alexander Sofer gemeinsam mit Eva Scheibreithner den Griller "erklingen". Leuchtende Augen, zufriedene Gäste und eine wunderbare Atmosphäre – so soll es bleiben!