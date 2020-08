Die Korneuburger lieben sie, die Schnitzel vom "Hammer". Nach 29 Jahren ist nun aber Schluss, Hannes Hammer tritt seinen wohlverdienten Ruhestand an. Verzichten auf die Hausmannskost im Gasthaus zur Linde muss man aber trotzdem nicht. Nachfolger Dieter Sigl, der auch schon die Kantine am Golfplatz in Spillern leitet, führt Lokal und Speisen im "Sinne des Erfinders" weiter.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Hannes Hammer kann aber nicht ohne richtiges Fest aufhören, dachten sich die beiden Schnaps-Vereine "Hammer Buam" und "Golden Ladies" sowie der Faschingsverein. Alle drei haben ihre "Heimat" im Gasthaus zur Linde. Und so wurde gefeiert, auch mit Hilfe der beiden Kellner Fritz Hofbauer und Michi Horvath. "Es war ein toller Abend mit vielen Stammkunden und Freunden und natürlich gab es auch Geschenke für unseren Wirten: 29 Liter Wein, ein Liter für jedes Jahr, und auch Gutscheine für Urlaub am Neusiedlersee", erzählt Fritz Sulz von den "Hammer Buam".

Auf das traditionelle "Hammer-Essen" und die gewohnt herzhafte Hausmannskost muss man aber in Zukunft nicht verzichten. Das Küchen-Team wurde mit übernommen und durch einen neuen Koch, der auch schon in Spillern vorm Herd stand, ergänzt. Und damit der Übergang reibungslos verläuft, hat Hannes Hammer natürlich noch kräftig mit angepackt.

Jetzt heißt er erst einmal Urlaub und Kraft tanken für alle. Am 2. September geht es wieder los.