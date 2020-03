UPDATE - 8. MÄRZ, 11:06 UHR: Der niederösterreichische Sanitätsstab informiert heute, Sonntag, über die aktuellen Fallzahlen zum neuartigen Coronavirus: Insgesamt 496 Personen wurden bisher in Niederösterreich auf das neuartige Coronavirus getestet. Dabei wurden insgesamt 454 negativ getestet, 31 positiv und 11 sind aktuell in Prüfung und daher noch offen.

Die Zahl der positiven Testungen in Niederösterreich hat sich damit im Vergleich zum gestrigen Samstag von 23 auf 31 erhöht. Die 31 bestätigten Fälle stammen aus dem Bezirk Korneuburg (24), dem Bezirk Tulln (4), dem Bezirk Mistelbach (1), dem Bezirk Hollabrunn (1) und dem Bezirk Bruck an der Leitha (1).

UPDATE - 7. MÄRZ, 11:30 UHR: Insgesamt 438 Personen wurden bisher in Niederösterreich auf das neuartige Coronavirus getestet, gibt der niederösterreichische Sanitätsstab heute, Samstag, bekannt. Dabei wurden insgesamt 404 negativ getestet, 23 positiv und 11 sind aktuell in Prüfung und daher noch offen.

Die Zahl der positiven Testungen in Niederösterreich hat sich damit im Vergleich zum Vortag von 15 auf 23 erhöht. Die 8 zusätzlichen bestätigten Fälle stammen aus dem Bezirk Korneuburg (5), dem Bezirk Mistelbach (1) und dem Bezirk Tulln (2).

UPDATE - 6. MÄRZ, 11:11 UHR: Insgesamt 398 Personen wurden bisher in Niederösterreich auf das neuartige Coronavirus getestet, gibt der niederösterreichische Sanitätsstab heute, Freitag, bekannt. Dabei wurden insgesamt 352 negativ, 15 positiv getestet und 31 sind aktuell in Prüfung und daher noch offen.

Die Zahl der positiven Testungen in Niederösterreich hat sich damit im Vergleich zum Vortag von 13 auf 15 erhöht. Auch die beiden weiteren positiven Fälle stammen wie die schon bisher bestätigten Fälle aus dem Bezirk Korneuburg. Es handelt sich um Kontaktpersonen eines schon zuvor bestätigten Falles. Beide befanden sich bereits und befinden sich nun weiterhin in häuslicher Quarantäne.

UPDATE - 5. MÄRZ, 9:52 UHR: Wie der niederösterreichische Sanitätsstab informiert, wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt in Niederösterreich insgesamt 362 Personen aufgrund eines Verdachts auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) getestet. Davon waren 328 negativ, zwölf positiv und 22 sind aktuell in Prüfung und daher noch offen.

Damit hat sich nun die Zahl der positiven Testungen in Niederösterreich im Vergleich zu gestern von fünf auf zwölf erhöht. Die sieben weiteren positiven Fälle stammen wie schon die bisher bestätigten Fälle ebenfalls aus dem Bezirk Korneuburg. Es handelt sich um Kontaktpersonen eines schon zuvor bestätigten Falles. Alle befanden sich bereits und befinden sich nun weiterhin in häuslicher Quarantäne.

UPDATE - 4. MÄRZ, 11.30 UHR: Wie der NÖ Sanitätsstab informiert, wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt in Niederösterreich insgesamt 333 Personen aufgrund eines Verdachts auf das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) getestet. Davon waren 306 negativ, fünf positiv und 22 sind noch offen.

Damit hat sich nun die Zahl der positiven Testungen in Niederösterreich von drei auf fünf erhöht. Die beiden weiteren positiven Fälle stammen wie schon die drei bisher bestätigten aus dem Bezirk Korneuburg und befinden sich nun ebenso in häuslicher Quarantäne. Es handelt sich um Kontaktpersonen eines schon zuvor bestätigten Falles.

Die Krankenhäuser in Korneuburg und Stockerau sind vorbereitet. Für den Ernstfall gibt es genaue Pläne, Infektionsräume wurden eingerichtet.

BEZIRK KORNEUBURG. Mit Stand vom 3. März 2020 wurden in Niederösterreich insgesamt 309 Personen getestet. Davon waren 281 negativ, drei positiv und 25 sind noch offen. "Der Sanitätsstab tagt täglich", teilt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der auch der Leiter der Lagebesprechung ist, mit. Man halte sich strikt an die Vorgaben des Bundes.

Was den dritten bestätigten Corona-Fall betrifft, so befindet sich die Erkrankte mittlerweile in häuslicher Quarantäne.

Mögliche Erkrankte werden zu Hause getestet

Das Bundesministerium für Soziales und die NÖ Landesgesundheitsagentur haben klare Richtlinien für die Behandlung von Patienten herausgegeben. Damit Corona-Tests noch schneller ablaufen, kommen seit Dienstag außerdem mobile Team zum Einsatz, die Tests bei Verdachtsfällen direkt zu Hause vornehmen können.

Und so läuft das ab: Vermutet man, selbst am Coronavirus erkrankt zu sein, ruft man die Gesundheitshotline 1450 an. Der Amtsarzt wird eingeschaltet, der eine Befragung vornimmt und das Testteam beauftragt. Drei Team des Roten Kreuzes und ein Team des Samariterbundes sind im Einsatz. Die Teams führen einen Abstrich durch und arbeiten in enger Abstimmung mit er Landesgesundheitsagentur und der Behörde.

Wesentlich für die Feststellung eines Verdachtsfalles ist die gültige "Falldefinition", die täglich aktuell auf der Homepage des Bundesministeriums für Soziales veröffentlicht wird. Diese umfasst – derzeit – jedenfalls ein Vorliegen eines akuten Atemwege-Infektes, gepaart mit dem plötzlichen Auftreten von mindestens einem Symptom, wie Husten, Fieber oder Kurzatmigkeit, sowie in den letzten 14 Tagen vor Auftreten der Symptome ein Aufenthalt in einer Risiko-Region.

Personen, auf die diese Definition zutrifft, sollen sich an die Gesundheitshotline des Landes NÖ unter 1450 wenden!

Korneuburg und Stockerau – Spitäler gerüstet

Auch im Landesklinikum Korneuburg und Stockerau hat man sich für den Notall gerüstet und einen Handlungsplan vorbereitet. Sollten also Patienten mit dem Verdacht einer Coronavirus-Infektion ins Stockerauer oder Korneuburger Spital kommen – was sie auf keinen Fall aktiv tun sollten! – so werden diese sofort vom Portier beim Empfang mit einer Gesichtsmaske versorgt und in entsprechende Infektionsräume gebracht. Ein Behandlungsteam wird dann unmittelbar benachrichtig und unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen die klinische Beurteilung der Patienten sowie die weiteren Maßnahmen einleiten.

Die kollegiale Führung stimmt sich täglich mit Experten des Klinikums ab, um die neuesten Entwicklungen sowie die weitere Vorgehensweise zu steuern und zu besprechen.

Schutz von Mitarbeitern und Patienten

Für den Schutz der eigenen Mitarbeiter sei derzeit durch ausreichende Mengen an hochwertigen Atemschutzmasken sowie entsprechender Schutzkleidung gesorgt. Auch das Hygieneteam des Landesklinikums ist eng in diese Abläufe eingebunden.

Zudem setzt die Direktion des Landesklinikums alle nötigen Maßnahmen, um auch die Patienten so gut wie möglich zu schützen. Hygienemaßnahmen werden strikt eingehalten, der direkte oder indirekte Kontakt mit Verdachtsfällen oder wahrscheinlichen oder bestätigten Fällen einer SARS-CoV-2 Infektion wird so gut es geht vermieden.

