Gestern, am 26. Jänner 2022, kam es in Stockerau in der Nähe der Biogasanlage zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 52-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Hollabrunn wurde in einer Künette, in der er gerade Arbeiten durchführte, verschüttet. Was den Einsatz schwierig machte – der Arbeiter war bewusstlos.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Die Baugrube dürfte eingebrochen sein, der Mann war in den Erdmassen gefangen. Ein Kollege, der den Unfall entdeckte, habe sofort Hilfe geholt, wie die Polizeidirektion NÖ mitteilte.

Gemeinsam mit den Stockerauer Feuerwehrleuten kam auch Feuerwehrarzt Amir Baradar als ersteintreffender Notarzt zur Unfallstelle. "Der Mann war von Anfang an bewusstlos und war bis zum Bauchnabel verschüttet. Eine schwierige Situation, sowohl für mich also auch für die Feuerwehrleute", schildert der Arzt.

So musste einerseits das Erdreich, ein lehmiger Boden, abgesichert werden, um ein weiteres Nachrutschen zu verhindern. Vorsichtig wurde mit der Hand geschaufelt, denn das Verwenden von Maschinen hätte das Erdreich zusätzlich verdichtet und somit den Druck auf den Körper des Verunfallten erhöht. Auch der Feuerwehrarzt hatte es nicht einfach. "In der Grube war nicht viel Platz, außerdem weiß man bei Verschütteten ja nicht, wie es unter der Erde aussieht, welche Verletzungen da sind. Und Auskunft konnte uns der Mann auch keine geben, weil er ja bewusstlos war."

Reibungslose Rettungskette

Rund 45 Minuten hat es gedauert, bis der Hollabrunner befreit werden konnte. Ein lange Zeit bei 3 Grad Temperatur. "Da muss man auch schnell arbeiten, damit der Körper nicht zu sehr auskühlt", erklärt Baradar. Zum Glück war rasch der Rettungshubschrauber Christophorus 9 samt Notarzt zur Stelle. "Während ich in der Grube beim Verletzten war, hat der andere Notarzt den Monitor und die Werte überwacht. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit.

Nachdem ein Hollabrunner aus einer eingestürzten Baugrube in Stockerau befreit werden konnte, wurde er in das Unfallkrankenhaus Meidling geflogen.

Im Krankenhaus

Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Verunfallte nach seiner Bergung in das Unfallkrankenhaus Meidling geflogen. Wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilt, wurde auch das Arbeitsinspektorat über den Vorfall informiert.