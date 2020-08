Es geht wieder so richtig los, im Stadtmuseum Korneuburg. Gleich drei Veranstaltungen hat sich der Museumsverein Korneuburg für die Besucherinnen und Besucher im September überlegt.

BEZIRK | STADT KORNEUBURG. Los geht es am 11. September, 19 Uhr, mit der Buchpräsentation samt Lesung von Karl und Martin Zellhofer. Sie stellen die "Verschwundenen Kinos im Weinviertel" vor. Reservieren Sie sich gleich einen Platz und melden Sie sich bis 9. September unter museumsverein.korneuburg@gmx.at oder 02262/72553 an.

Martin und Karl Zellhofer.

Foto: Zellhofer

Weiter geht es am 13. September 2020, 9 - 18 Uhr, mit der Finnisage der Ausstellungen "Puppen" und "Technische Schiffe aus Korneuburg". Zudem gibt es Abschiedsvorstellungen von Puppenspieler Sven Stäcker: 14:30 Uhr "Zwerg Nase oder Anders sein macht Spaß", 16:30 Uhr "Herr Paul und die Ärotikkkk". Anmeldung bis spätestens 11. September unter museumsverein.korneuburg@gmx.at oder 02262/72553.

Sven Stäcker und Herr Paul.

Foto: Stäcker

Auch auf eine neue Ausstellung darf man sich freuen: Am 18. September 2020, 19 Uhr, wird "Werft – Schiffsübergaben 1970" eröffnet. Die Ausstellung ist in der Werft-Halle 55 zu sehen und hat am 19. und 26. September von 14 - 18 Uhr und am 20. und 27. September von 9 - 18 Uhr geöffnet.

200 Tonnen-Schwimmkran Zwara.

Foto: Museumsverein Korneuburg

Bitte Mund-Nasen-Schutz zu den Veranstaltungen im Museum mitbringen, auf den Plätzen kann er aber abgenommen werden.