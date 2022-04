Christa Böhm präsentierte ihr Rezept in der "Galerie im Zentrum" in Stockerau.

BEZIRK KORNEUBURG | STOCKERAU. Die an und für sich doch sehr kurze Bärlauch-Saison verlängert Christa Böhm bis zu einem Jahr. Ihr einfaches Rezept für das Bärlauchpesto verriet sie in der Galerie im Zentrum. Für sie am wichtigsten ist dabei, dass ausnahmslos Zutaten aus der Region Verwendung finden.

200 Gramm kleingeschnittener Bärlauch, 500 ml Bio-Sonnenblumenöl, 100 Gramm Bio-Sonnenblumenkerne, Bio-Kräuter der Provence getrocknet (von Sonnentor) und Bio-Basilikum getrocknet zum Würzen und Verfeinern sind die Grundzutaten. Salz und gemahlener Pfeffer nach Geschmack. Die Zutaten in einen Standmixer geben, den Bärlauch nach und nach in kleinen Mengen dazugeben und bis zur gewünschten Konsistenz mixen. Ohne zu erhitzen in Gläser gefüllt, hält dieses Pesto im Kühlschrank bis zu einem Jahr.

Zum Verkosten gab es auch einen Salat nur aus Kräutern.

Foto: Friedrich Doppelmair

Zu den regionalen Zutaten für ihre Vegetarische Küche hat Christa natürlich den besten Zugang durch den eigenen Bio-Bauernhof. Für sie ist saisonal und regional ein ganz wichtiger Faktor in Sachen Umweltschutz. "Die Natur versorgt uns mehr oder weniger vor der Haustür zu den jeweiligen Zeiten mit den richtigen Produkten", betont sie, "Spargel zu Weihnachten ist ein Verbrechen an der Umwelt."