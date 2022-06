Bauarbeiten für die Sanierungsarbeiten des Kreisverkehrs in Sierndorf sind abgeschlossen.

SIERNDORF. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm am 13. Juni 2022 in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Beisein von Bürgermeister Ernst Kreuzinger und dem Leiter-Stv der Straßenbauabteilung Hollabrunn DI Daniel Leitl die Fertigstellung der Fahrbahnsanierung des Kreisverkehres auf der L1132 in Sierndorf vor.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Erhaltungsmaßnahmen unserer Landesstraßen sind ein wesentlicher Faktor für eine moderne Verkehrsinfrastruktur und sehr wichtig für die Verkehrssicherheit in unserem Land.“

Ausgangssituation

Eine Sanierung des bestehenden 4-strahligen Kreisels mit jeweils zwei Ästen der Landesstraße L 1132, einem Ast Zu- und Abfahrt zur S 3 und einem Ast der Gemeindestraße war erforderlich, da die Fahrbahn des Kreisels auf Grund der aufgetretenen Schäden (Verdrückungen, Risse und Ausmagerungen in der Deckschichte) nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard entspricht. Der Kreisverkehr ist mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von über 5.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Ausführung der Sanierung

Entsprechend des Schadenbildes wurde die gesamte Fahrbahn an der Fahrbahn des Kreisverkehres 23 cm dick abgefräst und die bituminösen Schichten komplett erneuert.

Die Zulaufstrecken wurden in einer Stärke von 10 cm abgefräst und anschließend eine neue Trag- und Deckschicht wieder eingebaut.

Weiters wurden die Entwässerungseinrichtungen den neuen Gegebenheiten angepasst.

Die Asphaltierungsarbeiten der Fahrbahn erfolgten unter einer 4-tägigen Totalsperre, wobei für die ortsansässigen Bewohner eine kleinräumige Umleitung eingerichtet wurde.

Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund € 130.000,-, welche zur Gänze vom Land NÖ getragen werden.