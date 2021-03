Jetzt im Frühling „erwacht“ das Leben – auch in Pfarrhöfen, auf Klostermauern, rund um Kirchtürme, auf Friedhöfen und Wegen in unmittelbarer Nähe zu Sakralbauten.

WEINVIERTEL. Mauersegler und Co. kehren aus dem Winterquartier zurück – ganz unbeeindruckt von Einreisebestimmungen. Auch Fledermaus, Turmfalke, Gartenkreuzspinne, Zauneidechse und viele andere fühlen sich in und um Kirchen wohl.

Um diesen wichtigen Lebensraum und Rückzugsort sowie seine Bewohner näher kennenzulernen, laden nun der Verein zur Förderung kirchlicher Umweltarbeit, BirdLife Österreich und der Naturschutzbund dazu ein, Tiere rund um Kirchen in ganz Österreich zu beobachten, auf naturbeobachtung.at zu melden und so die Freude daran zu teilen.