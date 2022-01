Die KLAR-Region 10vorWien will aktiv Maßnahmen setzen, um Gemeinden und Menschen für die kommende Klimaveränderung zu wappnen. Ein erster Schritt ist das Pflanzen klimafitter Bäume.

BEZIRK KORNEUBURG | BISAMBERG. In der Marktgemeinde Bisamberg hat man sich für den Lederhülsenbaum entschieden. Der kommt ursprünglich aus Nordamerika und wird dort, weil er sehr schnell wachst, für die Holzproduktion verwendet. Seine großen gefiederten Blätter treiben erst später im Frühjahr aus, im Herbst verfärben sie sich goldgelb. Besonders auffällig sind die namensgebenden Früchte, die nach der Blüte wie Lederhülsen sichelförmig, platt und gedreht bis in den tiefen Winter am Baum bleiben.

Das robuste Gehölz entwickelt tiefgehende Wurzeln, verträgt auch harte Böden, Frost, Streusalz und Trockenheit und eignet sich daher in mehrfacher Hinsicht als zukunftsfähiger, klimafitter Stadtbaum.