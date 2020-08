Kaum war die Gemeinderatswahl geschlagen, folgte auch schon der Corona-Lockdown in Enzersfeld. "Wir hatten bisher vier positive Fälle, momentan gibt es keine Erkrankten und zum Glück gab es in unserer Marktgemeinde auch keinen Todesfall", erzählt VP-Bürgermeister Gerald Glaser.

BEZIRK KORNEUBURG | ENZERSFELD. Im Ort ist man in der Coronazeit zusammengerückt. "Unsere Nahversorger haben verstärkt Lieferdienste angeboten und auch ein Freiwilligenteam hat sich formiert. In der Gemeinde haben wir zwei Teams gebildet, gearbeitet wurde von zuhause aus." Natürlich mussten auch in Enzersfeld zahlreichen Veranstaltungen, vom Kellergassenfest über das Frühlingskonzert bis hin zum Ferienspiel, abgesagt werden. "Einzelne Vereine bieten aber dennoch kleine Veranstaltungen für die Kinder an."

Es geht weiter

Von Stillstand kann man in der Marktgemeinde aber trotzdem nicht sprechen. So wird an der Straßenwiederherstellung in der Kirchfeldgasse und am Regenwasserkanal bei der Kreuzung in Königsbrunn gearbeitet. Im Herbst soll dann der Startschuss zur großen Umgestaltung der Kreuzung selbst fallen. Im Gemeindeamt wurden fixe Glas-Trennwände installiert, um für alle ein sicheres Arbeiten zu gewährleisten. Und Glaser traut es sich fast nicht zu erzählen: "Wir haben bemerkt, dass wir eigentlich gar keinen Anrufbeantworter hatten. Der ist jetzt neu, auch die Telefonanlage wird modernisiert."

Zahlreiche weitere Straßenbauarbeiten stehen auf dem Programm, auch der Parkplatz beim Sportplatz wird neu asphaltiert. Querungshilfen für die Schulkinder sind in Arbeit, der Flächenwidmungsplan wird überarbeitet und im Herbst wird der Wohnbau in der Pfarrgasse beginnen, der dann auch Startwohnungen für junge Enzersfelder bereithalten soll.

Bei allen Projekten, die durch Corona zwar etwas verzögert, aber nicht gestoppt wurden, hat Bürgermeister Glaser die Finanzen immer gut im Blick. "Wir sind, auch Dank der guten Arbeit meines Vorgängers, finanziell gut aufgestellt. Trotzdem haben wir sehr vorsichtig budgetiert und geplant."