Arbeiten für die Neugestaltung der L 3102 Manhartsbrunnerstraße in Enzersfeld im Weinviertel haben vor Kurzem begonnen

ENZERSFELD (pa). Nach Fertigstellung der Landesstraße L 3109 (Ableidingerstraße) in Enzersfeld im Weinviertel sind seit Ende Mai die Arbeiten für die Neugestaltung der L 3102 (Manhartsbrunnerstra9e) im Gange.

Landtagspräsident Karl Wilfing nahm am 14. Juni 2022 in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den offiziellen Baubeginn für die Neugestaltung der Landesstraße L 3102 in Enzersfeld im Weinviertel vor.



Ausgangssituation

Auf Grund der vorhandenen Fahrbahnschäden wie Verformungen und Netzrissen in der Deckschichte sowie des fehlenden Untergrundes, entsprach die Fahrbahn der Landesstraße L 3102 nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Weiters waren die Nebenflächen wie Gehsteige und Parkflächen schadhaft bzw. zu schmal und ebenfalls sanierungsbedürftig.

Aus diesem Grund haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Enzersfeld im Weinviertel entschlossen, die Landesstraße L 3102 (Manhartsbrunnerstraße) neu zu gestalten.

Die Landesstra0e L 3102 ist im Ortsgebiet von Enzersfeld im Weinviertel mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 1.500 Fahrzeuge am Tag frequentiert.

Ausführung

Auf der L3102 im Ortsgebiet von Enzersfeld im Weinviertel wird auf eine Länge von rund 360 m und einer Sanierungsfläche von rund 2.200 m² unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite von 6,00 m, nach der Herstellung des ungebundenen Unterbaues (Frostschutzschichte), eine 10 cm starke Tragschichte sowie eine 3 cm starke Deckschichte aufgebracht. An der Westseite der L 3102 wird in der Grünfläche ein 3,00 m breiter kombinierter Geh- und Radweg errichtet. Östlich der L 3102 wird ein neuer Gehsteig mit einer Breite von 2,00 m neu hergestellt.

Zwischen der Fahrbahn und dem Gehsteig werden auch für den ruhenden Verkehr Parkflächen (Längsparker) errichtet. Im Bereich der Grünfläche wurden die Bäume vor Beginn der Bauarbeiten entfernt. Nach Fertigstellung der Nebenanlagen und des kombinierten Geh- und Radweges wird durch die Marktgemeinde Enzersfeld im Weinviertel eine Neubepflanzung durchgeführt. Die Bauarbeiten werden mit Genehmigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Ludwig Schleritzko von der Straßenmeisterei Korneuburg mit Bau- und Lieferfirmen der Region unter Totalsperre mit einer innerörtlichen Umleitung in einer Bauzeit von rund fünf Monaten durchgeführt.

Die Umleitung erfolgt über die bestehende Nebenfahrbahn und eine kurze Ersatzfahrbahn entlang der L3102.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund € 460.000,- welche vom Land NÖ und der Marktgemeinde Enzersfeld im Weinviertel getragen werden.

Der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Enzersfeld im Weinviertel ersuchen idie Verkehrsteilnehmer*innen und Anrainer*innen um Verständnis während der Bauzeit.