Das TierQuarTier Wien sucht für diese Fellnasen ein neues Hunde-Zuhause: 01/734 11 02 – 115 oder hundevergabe@tierquartier.at.

Fuego (4) ist unsicher und braucht sehr viel Zeit, um Vertrauen zu fassen. Der Mischlingsrüde sucht ein ruhiges Zuhause bei Menschen mit Hundeerfahrung ohne Kinder oder Katzen.

Fuego

Foto: TierQuarTier Wien

hochgeladen von Sandra Schütz

Herbert (3) ist sehr freundlich und noch etwas ungestüm. Der Französische Bulldogge-Rüde wünscht sich ein Zuhause – ohne Kinder oder andere Tiere – bei Menschen mit Hundeerfahrung, die ihm noch viel beibringen.

Herbert kann nur mit vorab telefonisch geführtem Vergabegespräch und Terminvereinbarung kennengelernt werden. Bitte wenden Sie sich direkt an die Hundevergabe (Kontakt siehe oben!).

Herbert

Foto: TierQuarTier Wien

hochgeladen von Sandra Schütz

Rocky (9) ist freundlich, aber sehr ungestüm. Der Deutsche Jagdterrier-Rüde sucht ein Zuhause am Land – ohne andere Tiere – bei Menschen mit Hundeerfahrung, die ihn körperlich und geistig genug auslasten.

Rocky

Foto: TierQuarTier Wien

hochgeladen von Sandra Schütz

Simba (2) ist sehr freundlich und lernwillig. Leider ist der Labrador Retriever-Rüde gesundheitlich etwas angeschlagen. Simba wünscht sich ein Zuhause am Land bei liebevollen Menschen.

Derzeit befindet sich Simba auf einer privaten Pflegestelle im Bezirk Scheibbs. Bitte wenden Sie sich direkt per Mail an die Hundevergabe: hundevergabe@tierquartier.at. Wenn die Rahmenbedingungen passen, stellen wir den Kontakt zu der Pflegestelle her.