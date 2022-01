45 Minuten lang musste Harald Kleinhappl reanimiert werden, bevor sein Herz wieder selbstständig zu schlagen begann. Dafür, dass er heute noch am Leben ist, bedankte sich der Spillerner bei den Rot-Kreuz-Teams und bei Notruf Niederösterreich.

BEZIRK KORNEUBURG | SPILLERN (pa). Harald Kleinhappl ist dem Tod sprichwörtlich von der Schippe gesprungen. Dass er sich heute für seine Rettung bedanken konnte, ist für ihn und seine Familie ein Wunder.

Mitte Juni 2021 war der 62-Jährige kurz nach Eintreffen in seiner Firma zusammengebrochen, sein Herz hatte ausgesetzt. Sofort setzten seine Mitarbeiter einen Notruf ab und begannen, angeleitet von Notruf Niederösterreich, mit der Reanimation.

Eine perfekte Rettungskette setzte ein und nach der Versorgung durch Rettungs- und Notarztteam aus Stockerau und Korneuburg, wurde Kleinhappl schließlich vom Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins St. Pöltner Krankenhaus geflogen.

Pure Dankbarkeit

Nachwirkungen spürt Kleinhappl heut keine mehr: dafür umso mehr Dankbarkeit dafür, dass er noch am Leben ist. Bei seinen Rettern wollte er sich persönlich bedanken und besuchte deshalb die Rot-Kreuz-Zentrale in Korneuburg. Dort traf er die Fahrzeugmannschaft des Rettungs- und des Notarzt-Fahrzeuges sowie die beteiligten Mitarbeiter der Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich.

"Bei unserem Eintreffen zeigte sich beim Herzen von Herrn Kleinhappl Kammerflimmern. Etwa 45 Minuten lang hielten wir die Reanimation aufrecht und gaben mehrere Defibrillator-Schocks ab, bevor sein Herz wieder normal zu schlagen begann", erinnert sich Maximilian Szalay, Notfallsanitäter in Ausbildung, an den Einsatz. Zum schnellen Transport in ein Herzkatheter-Labor forderten die Rot-Kreuz-Mannschaften den Notarzthubschrauber an, der Kleinhappl in stabilem Zustand übergeben konnte.

Als Dank für die perfekte Rettungskette hatte Harald Kleinhappl nicht nur Gattin und Tochter mitgebracht, sondern auch zwei prall gefüllte Geschenkkörbe mit allerlei Köstlichkeiten. Auch ein Foto zur Erinnerung mit den Rettungs-Teams durfte zum Abschluss selbstverständlich nicht fehlen.