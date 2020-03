"Zum Coronavirus sind wir gekommen, wie zu einem Lottosechser", sagt Birgit Schlerith. Die Würnitzerin hat sich, gemeinsam mit ihrem Mann, bei einer Freundin mit dem Coronavirus angesteckt. Nach einer anfänglichen Behandlung im Spital steht sie nun unter häuslicher Quarantäne. Wie es ihr und ihrer Familie geht? Wir haben mir ihr gesprochen.

BEZIRK KORNEUBURG / WÜRNITZ. Alles war eigentlich ein riesiger Zufall. "Der Mann einer ganz lieben Freundin war in Italien, bei einem Fußballmatch, noch lange, bevor es eine Warnung in Sachen Corona für Italien gab", erzählt Birgit Schlerith. "Purer Zufall war es auch, dass wir uns kurz danach, nachdem wir uns knapp ein Jahr nicht gesehen hatten, zum Brunch getroffen haben."

Schlerith ist Sportlerin. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie die Leidenschaft zum Sport auch zu ihrem Beruf gemacht. "Wir haben eine eigene Firma, trainieren und coachen." Als sie dann nach mehrstündigem Ausdauersport plötzlich Muskelschmerzen bekam, verwunderte sie das nicht sehr. "Ich war müde, die Muskeln schmerzten, nach stundenlangem Sport doch normal, zumindest dachte ich mir das", erzählt Schlerith. Einen Tag später wurde es unangenehmer. "Da ich aber Belastungsasthma habe, war diese Situation aber auch nicht weiter ungewöhnlich für mich", so die Würnitzerin.

Ein Anruf mit Folgen

Als dann jedoch am Abend die Freundin aus Wien anrief und von der positiven Testung in Sachen Corona erzählte, hieß es - nach einer Sekunde des Schreckens - sofort zu handeln. "Ich hab bei der Hotline 1450 angerufen, sofort sind zwei Rettungsautos gekommen und eineinhalb Stunden später waren wir schon im Mödlinger Spital. Wir wurden sofort isoliert und getestet." Die Kinder - zwei Töchter und ein Sohn - waren zum Glück negativ. "Mein Mann wurde zwar positiv getestet, hatte aber keinerlei Symptome. Er durfte nach Hause und wurde unter Quarantäne gestellt. Weil es mir aber nicht so gut ging, wurde ich ins SMZ Süd überstellt.

Und Schlerith ist es ein großes Anliegen, zu sagen: "Die Leute dort waren großartig. Ich war in einem eigenen Zimmer samt Bad und WC, davor wurde eine Isolierschleuse errichtet. Alle haben sich so toll um uns, meine Freunde waren ja auch schon hier, gekümmert. Ein großes Danke dafür!"

Anfeindungen und Tränen

Mittlerweile ist Birgit Schlerith wieder zu Hause - ebenfalls in häuslicher Quarantäne. Krank oder infiziert zu sein, hat sich jedoch als das geringste Übel herausgestellt. "Meine große Tochter wurde angefeindet, hat anonyme Nachrichten bekommen, sie hätte das Coronavirus in die Schule gebracht und sei nun Schuld daran, wenn alle sterben. Das muss man sich einmal vorstellen. Wenn das eigene Kind aus Angst weint, dann zerreißt es einem das Herz", erzählt Schlerith.

Auch sie selbst ist mit beleidigenden und rufschädigenden Kommentaren nicht verschont worden. "Die kamen sogar von Leuten aus unserem Umfeld, mit denen wir überhaupt nichts zu tun haben. Und das könnte für uns schwere Folgen haben, schließlich sind wir selbstständig, arbeiten im Sportbereich als staatliche Trainer. Abgesehen von der Quarantäne, die uns massive finanzielle Einbußen beschert - wenn wir nicht arbeiten, verdienen wir kein Geld, könnten die vielen Anfeindungen und Aussagen negative Auswirkungen auf unsere Geschäftsbeziehungen haben. Und dabei sind wir schon auf Grund unserer Arbeit sehr auf Hygiene bedacht, duschen drei bis viermal am Tag, waschen uns unzählige Male die Hände und das desinfizieren der Hände gehört bei uns im Winter, auch ohne Corona, zum Alltag."

"Die Waschmaschine dreht durch"

Als man die Hotline angerufen hat, reagierten die Behörden schnell. "Die Kette hat sich in der Sekunde in Gang gesetzt." Und auch von Bürgermeister Norbert Hendler wurde sofort Unterstützung und Hilfe zugesagt. "Wir haben uns nie alleine gelassen gefühlt und möchten uns auch bei unserem Bürgermeister für das umsichtige Handeln sehr bedanken", liegt es Schlerith zu sagen am Herzen.

Ihr selbst geht es wieder besser, der Verlauf der Erkrankung war zum Glück ein milder - sowohl bei ihr, als auch bei ihrem Mann. Und wie kommt man zu Hause zurecht, schließlich gab es ja keinerlei Zeit, Lebensmittel zu bunkern oder mit sonstigen Anschaffungen vorzusorgen. "Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben eine liebe Freundin, der haben wir gesagt, was wir brauchen. Das Geld hab ich ihr überwiesen und dann hing ein Sackerl bei uns an der Türe." Laufendes Händewaschen ist mittlerweile auch bei den Schleriths zu Hause an der Tagesordnung. "Wir waschen ständig alle Handtücher, die Waschmaschine ist schon am Durchdrehen."

Ab und zu gibt es dann aber doch eine gute Nachricht, wie etwa jene, die aus dem Kindergarten kam. "Wir haben sofort, als wir von unserer Infektion gewusst haben, den Kindergarten in Würnitz und die Volksschule in Harmannsdorf verständigt. Die Kommunikation hat sehr gut funktioniert und mittlerweile hab ich schon eine Nachricht von einer Mutter bekommen, dass ihr Kind nun keine Angst mehr habe. Das war großartig, denn Kinder, Angst und Tränen, das ist eine furchtbare Kombination."

Erneute Testung

Heute, Dienstag Mittag, wurden Birgit Schlerith und ihr Mann erneut getestet. "Ergebnis haben wir noch keines. Wie lange wir in Quarantäne bleiben müssen, wissen wir auch nicht."